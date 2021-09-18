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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ثقافة الأقصر تناقش مهارات التواصل والاتصال الفعال

صدى البلد

 

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الاقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة محمد إدريس، حيث عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "مهارات التواصل والاتصال الفعال" تناول أيمن صلاح كيفية تحويل الحلم لحقيقة، ووضع الهدف لتحقيق الفكرة، بجانب عرض مسرح عرائس تضمن أغنية "هم النم" أداء سومة غريب وكريم الشاوري، كما أقيم الاجتماع الأسبوعي لنادي أدب الأقصر وتضمن أمسية شعرية للقاص محمد الضبعاوي وقدم قصة بعنوان "القطة العمياء _الجزء الثاني"، وقصيدة بعنوان "حلمى" للشاعر ابو الحجاج حسان، إلى جانب عقد محاضرة بعنوان "مفردات العرض المسرحي" أوضح المخرج المسرحي محمود النجار توجد مفردات أساسية ومفردات مبتكرة، ودور المخرج المسرحي في اختيار النص المسرحي، بالإضافة إلى محاضرة بعنوان "كيفية التعامل مع المشاكل" تحدثت عزة القاضي عن تحديد المشاكل وأسبابها، خلق حلول وتفادي المشاكل في المرة الأخرى.

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ندوات علمية وعروض فنية بقصر ثقافة الأقصر

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ثقافة الأقصر تناقش دور المؤلف في العرض المسرحي

عقد قصر ثقافة أرمنت أمسية شعرية للشاعر سيد صدقي بعنوان "وقت"، كما ناقش قصر ثقافة الطود كتاب بعنوان "واحة الغروب" للكاتب بهاء طاهر ناقشته ثناء محمود، بينما نظم قصر ثقافة حسن فتحي محاضرة بعنوان "العلاقات المصرية السعودية" تحدث العادلي حسان عن العلاقات المصرية السعودية مثال يحتذى به، العلاقة المشتركة بين البلدين على جميع الاوجة والمجالات المتعددة، إلى جانب ورشة حدوته مصرية "مراكب الشمس" تحدثت سلوى جودة عن مراكب الجنائزية صنعت منذ 500‪0سنة، من خشب الأرز.‬.

 

أعدت مكتبة الطفل والشباب بالحالة الثقافية محاضرة بعنوان "اليوم العالمي للسلام" أوضح أحمد عمران موعد ومناسبة الاحتفال بيوم العالمي للسلام، إلى جانب عرض سينمائي بقصر ثقافة بهاء طاهر بعنوان "حياة النبي"، كما عقدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية دور ثقافي في المعلومات الثقافية قدمته اسماء محمد، بينما أقيم بقصر ثقافة الطفل ورشة فنون تشكيلية "رسم بالغراء والرمل" نفذها زكريا بدري، بجانب ذلك قدم قصر ثقافة حوض الرمال موهبة في العزف على البيانو مع الطالبة حبيبه "طلع الفجر"، آدم "أهواك".

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