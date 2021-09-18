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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أرجو عدم الزج باسمي.. تركي آل الشيخ يرد على رئيس نادى الزمالك

تركي - ال الشيخ
تركي - ال الشيخ

طالب المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية بعدم الزج باسمه فى أى شأن خاص بالاستثمار الرياضي فى مصر.

 

قال المستشار تركي آل الشيخ عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي : لقد اطلعت على بعض التصريحات التي خرجت اليوم وتم ذكر اسمي فيها وأحببت أن أوضح أن كل ما دفع من أموال في الاستثمار الرياضي في بلدي الثاني مصر كان هدفه الاستثمار ومحبة مصر وأهل مصر الطيبين … أرجو عدم زج اسمي في أي موضوع .. 

أضاف المستشار تركي آل الشيخ : صفحة استثماري الرياضي في مصر الحبيبه انتهت منذ سنوات ولايوجد فيها أي منة او فضل مني بل كان استثمار ودعم من محب لمصر وقيادتها وشعبها … احببت ان اوضح ذلك واتمنى ان تتفهموا رغبتي في إقفال الحديث في الماضي الذي لن يجدي بشيء … مع كامل محبتي وتقديري …  وادعوكم للاستمتاع في موسم الرياض ان شاءالله … لكم كل الحب.

 

أزمة مالية فى الزمالك

 

يذكر أن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك كشف عن وجود أزمة مالية كبيرة داخل القلعة البيضاء.


وقال حسين لبيب في تصريحات تلفزيونية:" الزمالك كان عايش على فلوس تركي آل الشيخ وزير الرياضة السعودي السابق ".


وتابع:" النادي بلا موارد الآن ونعاني بشكل كبير من أزمة مالية من أجل التعاقدات ومنح اللاعبين ومستحقاتهم".


لجنة الزمالك توجه رسالة لـ رئيس الاتحاد السكندري

 

أعربت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، عن أمنياتها بخالص الشفاء لـ محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، وأن يعود سريعا لناديه وللجمهور.

 

جاء ذلك؛ بعد أن أعلن نادي الاتحاد السكندري، مؤخرا، إصابة رئيسه بفيروس كورونا، وخضوعه للعزل، على أن يعود بعد تعافيه.

 

ويرتبط الزمالك بعلاقات وطيدة مع نادي الاتحاد ورئيسه، وهو ما دفع أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، بالدعاء الشفاء العاجل لرئيس زعيم الثغر، وأن يعود لممارسة عمله بصورة طبيعية في أقرب وقت.

 

كان أسامة نبيه المدرب العام بنادى الزمالك أصدر بياناً عبر صفحته الرسمية على فيس بوك أعلن خلاله الاستقالة من منصبه، 

 

وجاء نص البيان كالتالى :"جماهير نادى الزمالك العظيمه يعلم الله انى حاولت كثيرا أن أقوم بحل مشاكل الفريق وتواصلت أكثر من مرة مع مجلس إدارة الزمالك من أجل كيان نادى الزمالك ولم يتم حل المشاكل .

 

ويضيف مدرب الزمالك : "كما أننى أشعر باستياء كبير بسبب سوء إدارة ملف الكرة داخل الفريق كما أننا  لم نحصل على مستحقاتنا كذلك الجهاز الطبى والإدارى أيضا لم يحصلوا على مستحقاتهم  منذ فتره ولم نتكلم احتراما لجماهير الزمالك واحتراما لنادى الزمالك الذى قدم لنا الكثير ولازال يقدم لنا . 

 

وأكمل :"لكن ما يحدث داخل نادى الزمالك من المسئولين عن  إدارة ملف الكوره شىء غير مقبول وكنت اسعى جاهدا  لحل المشاكل التى نواجهها من أجل كيان نادى الزمالك و جماهيره العظيمة . 

 

وتابع :" هناك مشاكل مالية  كبيرة داخل الفريق ومستحقات متأخرة للاعبين والجهاز الطبى والإدارى والفنى مع العلم أن الجهاز الأجنبي قد حصل على كافة مستحقاته وهناك عدم مساواة بيننا وهذا يجعل هناك مشاكل . 

 

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