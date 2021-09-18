أستاذ مناعة: الأطفال هم الفئة الأقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا

قال الدكتور حازم غنيم أستاذ الأمراض المعدية والمناعة بكلية الطب جامعة أوهايو الاميركية، إنه مازال حتى الآن رغم ظهور متحورات كورونا وانتشار كورونا بين غير المطعمين ، فئة كبار السن فوق ٦٥ عامًا ومرضى الأمراض المزمنة ذوى نقص المناعة أكثر فئة عرضة للإصابة بالأعراض الحادة وزيادة نسب الوفيات بينهم.

وأضاف غنيم، خلال مداخلة عبر زووم ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، ومن تقديم الإعلاميين هدير أبو زيد و محمد الشاذلي،اليوم السبت، أن الأطفال مع ظهور هذه الطفرات الجديدة هما الأقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا والأقل حدة فى أعراض فيروس كورونا.



وتابع: " المشكلة فى المتحور الجديد من فيروس كورونا "دلتا" انه سريع الانتشار وان مع دخول المدارس نلاحظ زيادة الاعداد المصابة"، مشيرًا إلى أن هذه النسبة قليلة جدًا مقارنة بكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأوضح غنيم، أن هيئة الدواء والتغذية فى الولايات المتحدة الأمريكية أجازت لقاح فايزر وموديرنا للأطفال من سن ١٢ عام إلى ١٦ عام، موضحًا أن هذا بدء منذ شهور قليلة واثبت نجاحه وفاعليته، مشيرًا إلى أن بعض اللقاحات الصينية تم ايجازاتها للاطفال من سن ٣ سنوات لامان اللقاحات التى لديهم وكوبا أيضًا بدأت تطعيم الاطفال من سن سنتين بسبب الوضع الوبائي لديهم.



واردف ان هناك دول مثل الامارات وتشيلي وكوبا بدأت فى اعطاء اللقاحات الامنه التى تحتوي على الفيروس المعقد مثل اللقاح الصين من سن ٣ سنوات .



اقرأ أيضا

انتبه.. هذه الخطوات يجب اتباعها بعد تلقي لقاح فيروس كورونا



لقد تم الآن تطعيم الملايين من الأشخاص حول العالم بأمان ضد فيروس كورونا ، مما يجعلنا جميعًا نقترب خطوة واحدة من العودة إلى فعل المزيد من الأشياء التي نتمتع بها مع الأشخاص الذين نحبهم.

ولكن يوجد الكثير من الأشياء التي يجب فعلها قبل وبعد تلقي اللقاح لتجنب الأثار الجانبية التي يمكن أن تحدث، ولذلك نقدم إليك ابرز المعلومات حوا التطعيم ونصائح حول ما يمكنك القيام به قبل وأثناء وبعد تلقي لقاح فيروس كورونا.

ابق للمراقبة

يجب أن يراقبك مقدم الرعاية الصحية لمدة 15 دقيقة تقريبًا بعد إعطاء اللقاح للتأكد من عدم وجود أي ردود فعل فورية لديك، ومع ذلك ، فمن النادر للغاية حدوث تفاعلات صحية خطيرة.

كن مستعدًا لبعض الآثار الجانبية

تم تصميم اللقاحات لتمنحك مناعة دون مخاطر الإصابة بالمرض، في حين أنه من الطبيعي بناء المناعة دون آثار جانبية ، فمن الشائع أيضًا تجربة بعض الآثار الجانبية الخفيفة إلى المعتدلة التي تختفي في غضون أيام قليلة من تلقاء نفسها.



الآثار الجانبية بعد التطعيم باللقاح



تتضمن بعض الآثار الجانبية الخفيفة إلى المتوسطة التي قد تواجهها بعد التطعيم ما يلي:

وجع الذراع في موقع الحقن

حمى خفيفة

تعب

الصداع

آلام في العضلات أو المفاصل

قشعريرة

إسهال

إذا استمرت أي أعراض لأكثر من بضعة أيام أو إذا كنت تعاني من رد فعل أكثر حدة ، فاتصل بالطبيب الخاص بك على الفور.



كما يستغرق بناء المناعة وقتًا سيتم اعتبارك محصنًا بالكامل بعد أسبوعين من الجرعة الثانية من لقاح Pfizer-BioNtech ضد فيروس كورونا أو Moderna ، بعد 15 يومًا من الجرعة الثانية من لقاح AstraZeneca أو بعد أسبوعين من جرعة واحدة من لقاح J & J / Janssen ضد فيروس كورونا.