بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل كيك الجزر بالجبن

كيك الجزر بالجبن من الحلويات الشهية و اللذيذة التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص، تتميز كيك الجزر بمذاقه المختلف عن غيره من الحلويات الأخرى، فيمكنك تقديمها لأفراد أسرتك بأسهل الخطوات.

قدمت الشيف منال العالم طريقة عمل كيك الجزر بالجبن في المنزل…

مقادير كيك الجزر بالجبن



الكيك:

1 كوب دقيق

ربع ملعقة صغيرة بيكنج باودر

ربع ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة قرفة

نصف كوب زيت ذرة

1 كوب سكربني فاتح

1 حبة كبيرة بيض

1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

1 كوب جزر مبروش

الجبن:

6 مكعب جبن كريمي، لين

ربع كوب سكر

1 حبة صفار البيض

نصف ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

للتزيين: جوز مجروش، لوز شرائح

طريقة تحضير كيك الجزر بالجبن



-سخني الفرن ١٨٠، احضري صينية مربع ٨ بوصة. ضعي ورق زبدة ليغطي القاع والجوانب. امسحي الورق بالزيت او الزبدة.

-العجينة: انخلي الدقيق، البكنيج باودر، الملح والقرفة. اتركيه جانبا

في وعاء عميق ضعي الزيت والسكر، باستعمال مضرب شبك يدوي اخفقي ليتجانس

-اضيفي البيضة، الفانيليا واخفقي ليختلط جيدا

-أضيفي خليط الدقيق وقلبي ليختلط.

-اضيفي الجزر باستعمال ملعقة بلاستيكية قلبي لتختلط المكونات مع بعضها، اتركيه جانبا.

-الجبن: في وعاء عميق ضعي الجبن، السكر، الصفار والفانيليا، باستعمال مضرب شبك يدوي قلبي ليصبح الخليط ناعم.

-ضعي نصف خليط الكيك في القالب، ساوي السطح

-باستعمال ملعقة صغيرة خذي نصف كمية خليط الجبن ووزعيه على الكيك

-وزعي بقية الكيك

-وزعي بقية الجبن

-باستعمال طرف سكين حركي الجبن مع الكيك ليختلط قليلا.

-انثري بعض الجوز او اللوز الشرائح

-اخبزي الكيك ٣٥ – ٤٠ دقيقة ليصبح ذهبي اللون.

-دعي الكيك يبرد ثم قطعيه حسب الرغبة.

