عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل كيك الجزر بالجبن

كيك الجزر بالجبن
كيك الجزر بالجبن

كيك الجزر بالجبن من الحلويات الشهية و اللذيذة التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص، تتميز كيك الجزر بمذاقه المختلف عن غيره من الحلويات الأخرى، فيمكنك تقديمها لأفراد أسرتك بأسهل الخطوات.

 

قدمت الشيف منال العالم طريقة عمل كيك الجزر بالجبن في المنزل…

 

مقادير كيك الجزر بالجبن


الكيك:
1 كوب دقيق
ربع  ملعقة صغيرة بيكنج باودر
ربع ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة صغيرة قرفة
نصف كوب زيت ذرة
1 كوب سكربني فاتح
1 حبة كبيرة بيض
1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة
1 كوب جزر مبروش

 

الجبن:
6 مكعب جبن كريمي، لين
ربع كوب سكر
1 حبة صفار البيض
نصف ملعقة صغيرة فانيليا سائلة
للتزيين: جوز مجروش، لوز شرائح

 

 

طريقة تحضير كيك الجزر بالجبن


-سخني الفرن ١٨٠، احضري صينية مربع ٨ بوصة. ضعي ورق زبدة ليغطي القاع والجوانب. امسحي الورق بالزيت او الزبدة.
-العجينة: انخلي الدقيق، البكنيج باودر، الملح والقرفة. اتركيه جانبا
في وعاء عميق ضعي الزيت والسكر، باستعمال مضرب شبك يدوي اخفقي ليتجانس
-اضيفي البيضة، الفانيليا واخفقي ليختلط جيدا
-أضيفي خليط الدقيق وقلبي ليختلط.
-اضيفي الجزر باستعمال ملعقة بلاستيكية قلبي لتختلط المكونات مع بعضها، اتركيه جانبا.
-الجبن: في وعاء عميق ضعي الجبن، السكر، الصفار والفانيليا، باستعمال مضرب شبك يدوي قلبي ليصبح الخليط ناعم.
-ضعي نصف خليط الكيك في القالب، ساوي السطح
-باستعمال ملعقة صغيرة خذي نصف كمية خليط الجبن ووزعيه على الكيك
-وزعي بقية الكيك
-وزعي بقية الجبن
-باستعمال طرف سكين حركي الجبن مع الكيك ليختلط قليلا.
-انثري بعض الجوز او اللوز الشرائح
-اخبزي الكيك ٣٥ – ٤٠ دقيقة ليصبح ذهبي اللون.
-دعي الكيك يبرد ثم قطعيه حسب الرغبة.
 

كيك الجزر بالجبن طريقة عمل كيك الجزر بالجبن مقادير كيك الجزر بالجبن طريقة تحضير كيك الجزر بالجبن الشيف منال العالم

موضوعات متعلقة

طريقة عمل كب كيك الجزر

طريقة عمل كيك ريد فيلفت بدون بيض

مختلفة ولذيذة.. طريقة عمل كيك المانجو وجوز الهند

ترشيحاتنا

حطوا حديد ومنعونا نركن عربياتنا|سكان بولاق يشكون من بلطجة أصحاب عقارات

استشاري الصحة العالمية: تم توزيع 5.6 مليار جرعة من لقاحات كورونا

الرئيس يوجه بتحقيق الاستفادة من الموارد المائية المتاحة بكافة أنحاء الجمهورية

حماية المستهلك عن معرض أهلا مدارس: تخفيضات لا تقل عن 25%

الدوري الإنجليزي .. مانشستر سيتي يفشل في خطف الـ3 نقاط أمام ساويثهامبتون

نقابة القراء: عزاء نجل إمام الدعاة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد الليلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي يتابع سير أعمال التطوير بالمقامات وضريحي السيدة زينب والحسين

مفيش بطانة.. فنانة شهيرة ترتدي فستان رانيا يوسف

تركي آل الشيخ يتبنى صفقة من العيار الثقيل بطلها باريس سان جيرمان

الإدارة الأمريكية تخنق رقبة آبي أحمد.. بايدن يتوعد الديكتاتور بعقوبات رادعة

ضيقت عليها.. والد فتاة سيتي ستارز يكشف سبب انتحارها

السودان: حريصون على علاقة قوية مع مصر

هعتزل التمثيل.. محمد هنيدي يفاجئ متابعيه عبر تويتر

محمد صلاح يسجل الهدف الثاني لـ ليفربول في شباك كريستال بالاس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنانة شهيرة تعلن رغبتها في شراء نادي الهلال السعودي

بعد تعرضها الإغماء.. شاهد لحظة سقوط فنانة شهيرة في حفل موريكس مور|فيديو

من اجل إنقاذ ابنها.. أم تصارع أسدا مفترسا بالأيدي واللكمات|فيديو

بعد وفاته.. شاهد أول صورة لوالد جيهان نصر ووالدتها

فيديو

"كلام هبل".. درة تحسم الجدل حول تسببها في انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني

قلم 15 سم.. بهذه الأدوات استخرج أسرى سجن جلبوع حريتهم

يجوز أم لا يجوز .. حكم بناء مسجد على الطراز الفرعوني

اختنقوا.. وفاة أب و3 من أبنائه في مصنع مخلل

المزيد

ساحة رأي

محمد عامر يكتب: «صناديق الاستثمار العقاري».. الثقافه الاستثمارية الغائبة

نهي أباظة تكتب: وسرقنا الكحل من العين

د.محمد عونى يكتب: تدشين النجمة العاشرة

آيات الجارحي تكتب عن مبادرة خضوع المقبلين على الزواج للكشف الطبي النفسي

ليلى موسى تكتب: من بوابة اللاجئين.. توافق روسي- تركي لشرعنة النظام

جمال قرين يكتب: التوك توك 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستحيل ليس مصرياً

إبراهيم شعبان

الكلمة الفصل في ليبيا

د. محمد مبروك

المغامرات الأمريكية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: ملمح حول المخابرات الباكستانية

كريمة أبو العينين

حقوق الإنسان بالأمريكانى

هويدا دويدار

سلطة الإرهاب الجديدة

أحمد فرغلى رضوان

30 مارس.. اختبار سينمائي للذكاء!

اﻟﻤﺰﻳﺪ