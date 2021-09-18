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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بوجاتي وجيليت يشتركان فى إنتاج ماكينة حلاقة مُسخنة

ماكينة حلاقة بوجاتي
ماكينة حلاقة بوجاتي

دائما ما تسعى شركات السيارات العالمية ، إلى الشراكة مع الشركات الأخرى لزيادة نسب المبيعات غو إدخال تقنيات وتكنولوجيا حديثة ، إليها ، ولكن هناك بعض الشركات تلجاء إلى الشركات الغريبة كنوع من أنواع الدعاية لها ، كشركات الأحذية أو العسل ومؤخرا شركات صناعة شفرات الحلاقة .

 

ومؤخرا أعلنت شركة بوجاتي عن شراكة جديدة مع جيليت المختصة ببيع شفرات الحلاقة، وذلك لإنتاج GilletteLabs | Bugatti Special Edition Heated Razor، وهي ماكينة حلاقة مُسخنة .

 

و قال ويبك ستال، المدير الإداري في بوجاتي إنترناشونال :" ان مكينة الحلاقة الجديدة ستدفع العناية الشخصية إلى بُعد آخر ، كما ستحصل على لون أزرق أجيلي الذي تشتهر به سيارات بوجاتي الحديثة مثل شيرون بور سبورت، ويتميز المقبض بشعار بوجاتي المصنوع من الألومنيوم عالي الجودة" .

 

واضاف ويبك ستال، المدير الإداري في بوجاتي إنترناشونال: "تجسد بوجاتي شغفاً بالكمال بالإضافة إلى الأداء والتصميم الثوري والجودة التي لا تُضاهى، وتشترك جيليت في هذه القيم ذاتها، لذلك يسعدنا العمل مع الشركة الرائدة عالمياً في مجال العناية بالمظهر، ففي بوجاتي، نحن نفخر بتقديمنا ذروة التجارب الفاخرة في كل ما نقوم به، مع الحفاظ على وفائنا لشعارنا".

 

واوضح ويبك ستال :" ان ماكينة الحلاقة، لا تحتوي فقط على خمس شفرات وتقنية Flexdisc، وهي أحدث ما توصلت إليه الشركة في مجال ماكينات الحلاقة، بل أنها تحتوي أيضاً على قضيب من الفولاذ المقاوم للصدأ بجوار الشفرات، والذي يعمل على رفع درجة حرارتها عند الضغط على الزر المخصص لذلك ".

 

كما ان ماكينة الحلاقة المُسخنة GilletteLabs | Bugatti Special Edition Heated Razor، تستخدم مواد أخرى مثل الألومنيوم والتيتانيوم المؤكسد كإشارة لاستخدام شركة صناعة السيارات الخارقة لمواد خفيفة الوزن.

 

ولم تعلن شركة بوجاتي حتى الان عن سعر ماكينة الحلاقة المُسخنة ، الخاصة بها ، ولكن هذه الماكينات بدون العلامة التجارية يبلغ سعرها 200 دولار .

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