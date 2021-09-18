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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صباحنا إسكندراني.. شاهد | رامي جمال في أحدث ظهور

صدى البلد

نشر المطرب رامي جمال، صورة له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وظهر رامي جمال في الصورة وهو داخل سيارته خلال تواجده في الأسكندرية، وعلق علي الصورة قائلا: "صباحنا اسكندراني".

 

يذكر أن حرص كل من الفنان رامي جمال وفريق واما وأحمد سعد، على حضور إحتفالية النجمة العاشرة للنادي الأهلي.

 

ونشر الفنان أحمد شامي، صورة جمعته بكل من فريق واما، ورامي جمال وأحمد سعد، وذلك من خلال حسابه الرسمي على “الأنستجرام”.

 

وشهدت احتفالية تدشين النجمة العاشرة على تي شيرت الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التي أقيمت مساء الثلاثاء الماضي على ‏ملعب التتش، تكريم جماهير النادي ،من خلال عرض فيديو خاص ، وذلك تقديرًا وإيمانًا بالدور الذي تلعبه‏ في مسيرة النادي للوصول إلى منصات التتويج، لا سيما على المستوى الإفريقي ‏ومن بينها الوصول إلى النجمة العاشرة.‏

 

وتضمن الفيديو كلمة شكر من محمود الخطيب رئيس النادي للجماهير مؤكدا انها كانت السند والشريك في كل بطولات النادي علي مدار 114 عاما .

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