بسمة الملا تكشف أسباب تراكم الدهون في البطن وطرق القضاء عليها

قالت بسمة الملا خبيرة التغذية، إن الجسم الإنسان يحتوي على نوعين من الدهون، أحدهما تعرف بـ الدهون البيضاء، وأخرى بالبنية، متابعة:" الأولى تتكون نتيجة تناول السكريات".



وأضافت "بسمة" خلال تقديمها برنامج "صحتك وبس" المذاع على قناة "صدى البلد 2"، أن الدهون البيضاء تتراكم في منطقة البطن والأرداف، منوهة بأن الدهون تتسبب في زيادة إفراز هرمونات الأنوثة لدى الرجال والنساء.

وأوضحت أن وجود الدهون في منطقة البطن دليل على تراكم الدهون على الكبد، نتيجة تناول السكريات والنشويات، مشددة على ضرورة التخلص من دهون البطن والكبد حتى لا يحدث تليف كبدي على المدى البعيد.



ولفتت إلى أن الدهون البيضاء تتسبب في توقف الحرق داخل الجسم، بالإضافة إلى الشعور بالكسل وعدم القدرة على الحركة.

وشددت على أهمية وجود فيتامين د3 للمساعدة في إنقاص الوزن.



