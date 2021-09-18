السعودية.. تعرف على نسب الحاصلين على لقاح كورونا من الطلبة والطالبات

كشف مجلس شؤون الأسرة فى السعودية اليوم السبت، عن نسب الحاصلين على لقاح كورونا، من الطلبة والطالبات.

وقال مجلس شؤون الأسرة السعودي في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن 89% من إحمالي الطلاب والطالبات حصلوا على لقاح كورونا، بينهم 16.27% حصلوا على جرعة واحدة، فيما حصل 79.87% على جرعتين.

وأكد مجلس شؤون الأسرة، على دور الأسرة في حماية أبنائها الملتحقين بالتعليم من خلال تزويدهم بالمعلومات والإجراءات الصحية الوقائية أثناء تواجدهم في المدرسة.

وكانت أعلنت وزارة الصحة السعودية عدد السكان الملقحين بجرعتين ضد كورونا في السعودية ، حيث وصل عدد السكان الملقحين بجرعتين ضد كورونا في السعودية، إلى نصف عدد السكان، كما أكدت وصول الجرعات المعطاة من اللقاح إلى 40,628,376 جرعة.

كما أعلنت عدد السكان الملقحين ضد كورونا في السعودية بلغ الإجمالي 23,036,382 بنسبة 65.18% من السكان، فيما بلغ عدد السكان الملقحين بجرعتين ضد كورونا في السعودية 17,591,911 بنسبة 49.78% من السكان.