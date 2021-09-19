موفرة للطاقة.. طبيب أسنان يخترع مستلزمات بناء باستخدام "النانو تكنولوجي" في المنيا

تحول طبيب أسنان إلى مهندس مخترع فقد توصل إلى إنتاج مستلزمات البناء باستخدام النانو تكنولوجي الموفرة للطاقة والعازله للحرارة، الأمر الذي سيحدث ثورة في صناعة مستلزمات البناء.

ونجح الدكتور علاء الطحاوى نقيب أطباء أسنان المنيا السابق، ورئيس مجموعة شركات لمستلزمات مواد البناء، ويعد من أشهر أطباء الأسنان بالمنيا في ابتكار منتجات خرسانية خفيفة وغير مكلفة، فضلا عن ابتكار رخام صناعي.

ويقول الدكتور علاء الطحاوي إن ابتكاره الأول جاء في صناعة درج سلالم رخام صناعي من الخرسانة الملونية والمعالجة كيميائيا واسس مصنعه الأول عام 2006 للرخام الصناعى والمنتجات الخرسانية المختلفه حيث تعامل مع العديد من الشركات الكبرى.

كما تعاقد على خط إنتاج من دولة روسيا لصناعة طوب البناء من الخرسانة الخفيفة الموفرة للطاقة والعازلة للحرارة والماء والضوضاء وصديق للبيئة.

لم يكتف الدكتور علاء الطحاوي بذلك بل أجرى العديد من الأبحاث في أحد خطوط الإنتاج في روسيا ليقوم بإبتكار بلاط حوائط خارجى موفر للطاقة يحافظ على درجة حرارة المنازل والمنشآت مما يقلل من استهلاك الكهرباء.

وأعلن الدكتور الطحاوي أنه سيتم تنظيم معرض لمنتجاته، وذلك خلال الفترة من 22- 23 من سبتمبر الجاري لعرض خلاصة أحدث ما توصل إليه من مستلزمات إنشائية تمتاز بخواص فريدة وتجسد في أشكالها المتنوعة حضارة مصر الجميلة.

وأضاف أنه يسعى من خلاله منتجاته إلى إبراز الصورة الجمالية لمصر والعلاقة القوية بينها وبين العالم الخارجي.

وأشار إلى أن معرضه "مصر الجميلة" سيضم العديد من الجداريات الفرعونية ذات الألوان المتداخلة والتي تُقاوم تأثير الموجات الفوق بنفسجية وزوال الألوان إلى جانب سلالم فرعونية وروسية وعربية وغربية حديثة تناسب الأجواء الغربية الباردة، والأسواق الإفريقية بأجوائها الحارة، فهي مغطاة بمادة مانعة للتزحلق في أوقات الأمطار والثلج كما أن لها مقاومة عالية للبري والكيمياويات وتستعمل داخلية وخارجية، وتمتاز ايضًا بسهولة وسرعة التركيب، كما أنها بأشكال مضيئة وغير مضيئة وبألوان جذابة متعددة بالإضافة إلى بلاط حوائط خارجية خفيفة ومصنوع من الخرسانة الخفيفة، هذا فضلًا عن رسومات ولوحات فنية متعددة قام بتصميمها من خلال تحويل صورة فوتوغرافية ملونة إلى مجسم بنفس الألوان بثلاثة مقاسات وخامات وصناعات ووظائف مختلفة.

وأردف "الطحاوي" بأنه استخدم أحدث التقنيات في منتجاته وهي تقنية النانو تكنولوجي الموفرة للطاقة والعازلة للحرارة كما أن جميع منتجاته صناعة يدوية مصرية فاخرة ومعتمدة من مركز بحوث البناء المصري.

ووجه الطحاوى الدعوة للدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة لافتتاح المعرض لأنه بمثابة مولد جديد لابتكارات " الطحاوي نانو تكنولوجي" ENT" التي تعد فخر للصناعة المصرية ولتشجع الاستثمار بإيادي مصريه.

يذكر أن الدكتور علاء الطحاوى تخرج في كلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية عام 1986 وافتتح أول عيادتة للأسنان وأسس مؤسسة "وطن" لمناهضة الطائفية والتطرف وشغل مقعد عضو النقابة العامة لأطباء الأسنان عن منطقه شمال الصعيد لمدة 20 عاما

كما أقام أول مؤتمر لأطباء الأسنان شمال الصعيد عام 2004 والثاني عام 2006 وتنظيم المؤتمر الاقليمي الثالث عام 2016، وبناء على رغبة زملائه الأطباء تم تنصيبه نقيب لأطباء أسنان المنيا عام 2016. كما ترأس عام 2017 أكبر مؤتمر دولي لأطباء الأسنان فى مصر وإفريقيا والمنطقة العربية حاضر فيه أساتذة من 35 دولة من امريكا واليابان.

وشارك بابتكاراته في مجال مواد البناء في عدد من المؤتمرات والمعارض الدولية أبرزها معرض القاهرة الدولي عام 2010 ومعرض "إنتربيلد" عام 2012 ومعرض "برجيكس 2015".



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