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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حمادة هلال والشرنوبي وإلهام شاهين الأبرز..توافد النجوم على ريد كاربت مهرجان الفضائيات

مهرجان القنوات الفضائية
مهرجان القنوات الفضائية

حرص عدد كبير من النجوم على التواجد على ريد كاربت مهرجان القنوات الفضائية من بينهم كل من حمادة هلال، وأحمد وفيق، ومحمد الشرنوبي، وإلهام شاهين، وروجينا، ومحمد رياض، ونيرمين الفقي، نسرين طافش، وآدم الشرقاوي، وغيرهم.

 

بينما شهدت السجادة الحمراء لـ مهرجان القنوات الفضائية ارتباكا واضحا قبل دخول نحوم الفن والإعلام، حيث شهدت زحاماً كبيراً من الوافدين على المهرجان.

 

يغيب اليوم النجم أحمد فهمي عن تكريمه في مهرجان الفضائيات العربية، حيث ستحضر زوجته الفنانة هنا الزاهد لاستلام تكريمه.

 

قرر أحمد فهمي عدم الحضور بسبب الظروف الصحية التي يمر بها شقيقه الفنان كريم فهمي.

 

كريم فهمي يتصدر تريند جوجل

تصدر الفنان كريم فهمى تريند جوجل بعد تعرضه الى ازمة صحية شديدة نتج عنها جلطة فى الرئة وتم حجزة فى العناية المركزة وهو حاليا حالته مستقرة وغادر العناية حسبما كشف شقيقه احمد فهمى فى تصريحات تليفزيونية له.

 

وقد حرص عدد من النجوم على توجيه الدعاء الى كريم فهمى بالشفاء العاجل فور علمهم بما تعرض له ودخوله المستشفى ونرصد فى التقرير التالى النجوم الذين وجهوا رسالة الى كريم فهمى.

مهرجان القنوات الفضائية القنوات الفضائية حمادة هلال أحمد وفيق نسرين طافش محمد الشرنوبي

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