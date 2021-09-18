الأقصر تشن حملة مرافق وإشغالات مكبرة بالمدينة

شنت شرطة المرافق بمحافظة الأقصر اليوم السبت حملة مكبرة بمركز ومدينة الأقصر تحت اشراف اللواء علاء الطوخى حكمدار الأقصر واللواء محمد الصاوي مساعد مدير أمن الأقصر .



وتمت أعمال الحملة بقيادة المقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق بالأقصر ونقيب على شيحه، نقيب أيمن إسماعيل ،نقيب شريف جمعة بالتنسيق مع مجلس مدينة الأقصر.



أسفرت الحملة عن تحرير عدد من المحاضر تضمنت ٣١ محضر اشغال،

١١ محضر باعة جائلين، ٩ محاضر نظافة عامة، ١٣ محضر تصالح لعدم ارتداء كمامات، ٣ محاضر لمقاهى تقدم شيشه وضبط ١٢ شيشه،٢٦ محضر مضبوطات متنوعة، ٥٢ محضر ازالات إدارية.



وشملت الحملة شوارع عبدالحميد العمدة، التكوين المهنى ، التليفزيون، المدينة المنورة، الفيروز و مناطق مستشفى الكرنك الدولى ، موقف ارمنت.

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر بتكثيف مجهودات شرطة المرافق لرفع الإشغالات و التعديات على الطرق الرئيسية والجانبية و تحقيق الانضباط العام ومتابعة المقاهى والمطاعم على مستوى مراكز ومدن المحافظة.