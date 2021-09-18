القومي للبحوث الاجتماعية: يجب تجريم نشر فيديوهات الانتحار لهذه الأسباب

قال سالي عاشور مدرس العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية، إنه المركز أجرى دراسات ميدانية لرصد أسباب ظاهرة الانتحار في مصر .

وأضافت سالي عاشور في حوارها مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" أثناء الدراسات لاحظنا عدم تواجد وعي بالمرض النفسي والاضطراب النفسي الذي قد يدفع الفرد للانتحار ".

وتابعت سالي عاشور :" درجة الوعي لدى المجتمع المصري بدرجات الاكتئاب ليست في أفضل حالاتها، وهناك ثغرات تشريعية في قانون العقوبات ، وحتى الآن قانون العقوبات لا يعاقب على التحريض أو المساعدة في الانتحار ".

ولفتت سالي عاشور :" هناك معايير عالمية تطبقها الدول في ملف الانتحار للقضاء على تلك الظاهرة"، مضيفا:" يجب تجريم نشر فيديوهات وصور لأي عملية انتحار لأن ذلك يعتبر انتهاك لحرمة الموتى ووسيلة للتحريض او التقليد الأعمى لعمليات انتحار اخرى ".