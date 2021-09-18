لا يجوز وصفه بـ قلة الإيمان|متخصص يكشف مسببات الانتحار.. شاهد

قال الدكتورعمرو سليمان أستاذ الطب النفسي، إن الانتحار يحدث بسبب فقدان الأمل في الحياة، فاتخاذ القرار بالانتحار ليس أمراً سهلاً، فهو قرار بالتخلص من حياة هو لا يرغبها.



وأضاف عمرو سليمان، خلال لقاءه ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" أن أسباب الانتحار كثيرة من أهمها مرض الاكتئاب وهو مرض يخص عضوا مهما في الجسم وهو المخ، ويسبب الاكتئاب إظلام العقل وتوقف وظائفه، فتنعدم القدرة على التحليل والتخطيط والدافعية، لذا لا يجوز وصفه بقلة الإيمان.



وأكد أستاذ الطب النفسي على أن البناء الأسري له دور مهم في تكوين مرض الاكتئاب من عدمه بالنسبة للشباب، أما بالنسبة للكبار فيكون الاكتئاب بسبب ضغوط الحياة، فكلما تعرضت لضغوط حياة كلما يصبح العقل بطيئا في الاستجابة واتخاذ القرارات واستيعاب الأشياء.



وأشار عمرو سليمان، إلى أن من أهم مظاهر الاكتئاب الابتعاد عن العالم الخارجي، فيكون الانسحاب الاجتماعي أول الأعراض، كما يفقد الشخص طاقته لفعل الأشياء.