فورمة محمد صلاح .. فائدة عضلة المجنص و4 تمارين لظهورها

آثار محمد صلاح نجم فريق ليفربول الجدل، بعد انتشار صورة جديدة له عبر منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستجرام وتويتر، يظهر من خلالها بعضلات غريبة في الجانبين من الأمام.

ومع البحث وجد أن هذه العضلة تسمى المجنص، وهي تنقسم إلى 7 ألياف عضلية، وتحتاج إلى تمارين رياضية يومية لظهورها بهذا الشكل وبالأخض رفع الأوزان.

وتعمل عضلة المجنص على زيادة سرعة المشي والجري، وذلك بعد نسف الدهون في هذه المنطقة من الجسم، وتحتاج عضلة المجنص إلى تمارين رياضية على منطقة الظهر أولًا.

ووفقا للتقارير أن الأوزان الخفيفة هي السر وراء ظهور عضلة المجنص، وإليكم بعض التمارين التي تساعد في ظهورها :