السوبر المصري.. تاريخ مواجهات الأهلي أمام طلائع الجيش

يلتقي فريق الأهلي مع طلائع الجيش، الثلاثاء المقبل، في بطولة كأس السوبر المصري، على استاد الجيش المصري ببرج العرب.

تاريخ مواجهات الأهلي وطلائع الجيش

والتقى الأهلي مع طلائع الجيش في 31 مباراة، 29 مباراة في الدوري ومبارتين في الكأس، واستطاع المارد الاحمر الفوز في ٢٥ مباراة وحسم التعادل ٦ مواجهات بين الفريقين ولم يستطع طلائع الجيش تحقيق الفوز في أي مناسبة.

وسجل النادي الأهلي 63 هدفا في طلائع الجيش بينما اهتزت شباكه بـ 15 هدفا فقط.

و يعد محمد أبو تريكة هو الهداف التاريخي للمواجهات بين الناديين برصيد 8 أهداف ويأتي خلفه عماد متعب 7 أهداف بفارق هدافين عن عبدالله السعيد وتساوى كل من فلافيو ومحمد بركات في الأهداف برصيد 3 أهداف لكل منهم.

كما أرسلت إدارة النادي الأهلي خطابًا إلى اتحاد الكرة، تطلب فيه تحديد موقف اللاعبين الجدد من المشاركة في كأس السوبر المصري، في ضوء البطاقات الحمراء والصفراء التي قد يكون قد حصل عليها أي منهما ضمن فريقه السابق.

وطلب الأهلي من اتحاد الكرة سرعة الرد وتحديد الموقف كاملا من الناحيتين القانونية واللائحية لهؤلاء اللاعبين.

وكان الأهلي قد تعاقد مع كل من حسام حسن ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو وكريم فؤاد، مع عودة أحمد عبد القادر وعمار حمدي بعد انتهاء إعارتيهما.