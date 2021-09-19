فاوتشي يؤكد مجددا: التطعيم الكامل ضد كورونا يتطلب 3 جرعات

تطعيم كورونا

أكد مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، اليوم الأحد، مجددا على أن التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا قد يتطلب 3 جرعات.

وقال فاوتشي، خلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض: "علي أن أؤكد انطلاقاً من خبرتي في علم المناعة أنني لن أكون مستغرباً على الإطلاق من أن النظام المناسب الكامل للتلقيح سيتكون على الأرجح من 3 جرعات".

وأشار كبير المستشارين الطبيين في الإدارة الأمريكية، إلى أن هذا الأمر قد يخص على الأقل اللقاحات المبنية على الحمض النووي الريبوزي الرسول (mRNA)، وهي التي ينتمي إليها لقاحا "فايزر- بيونتيك" و"موديرنا".

وأوضح الخبير الطبي أن التطعيم بتلك اللقاحات سيتطلب الحقن بجرعتين أوليتين والتلقيح بالجرعة الثالثة المعززة بعد مرور عدة أشهر.

ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي تستعد فيه إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إطلاق حملة للتلقيح بالجرعات المعززة في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل.

وفي وقت سابق، قال فاوتشي، إنه من المحتمل أن يحتاج الأمريكيون إلى تلقي جرعة ثالثة من لقاح كورونا ليتم اعتبارهم محصنين بالكامل ضد الفيروس، مشيرا إلى أن "القرار النهائي سيتخذ من قبل إدارة الغذاء والدواء ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها".

وأكد كبير خبراء الأمراض المعدية في البلاد أن خبرته المهنية دفعته إلى الاعتقاد بأن جرعة ثالثة من اللقاحات المبنية على الحمض النووي الريبوزي الرسول (mRNA) ستكون مطلوبة لتوفير حماية طويلة الأمد ضد فيروس كورونا.