لحظة إنقاذ رضيع حوت "الأوركا" القاتل من "الغرق في الرمال" .. شاهد

عرضت فضائية يورو نيوز تفاصيل إنقاذ رضيع حوت "الأوركا" القاتل من "الغرق في الرمال" شرق روسيا .

ووفقا للتقرير فقد تمّ إنقاذ رضيع حوت "يوروكا" القاتل، كان عالقاً في الرمال جراء انخفاض في المدّ في خليج جيرتنر، حيث أنه لم يتمكن من العودة بمفرده إلى البحر.

وفق ما أظهرت مقاطع مصوّرة بثّها تلفزيون "آر يو آر تي آر" الروسي الحكومي، فإن عملية الإنقاذ التي تمّت في منطقة ماجادان، استغرقت عدّة ساعات، قام المنقذون والمتطوعون خلالها بصبّ الماء على الحوت القاتل، للحيلولة دون إصابته بالجفاف.

وفي النهاية تمّت إعادة "الأوركا" الرضيع إلى أحضان البحر مرة أخرى، علماً أن طول هذا النوع من الحيتان يمكن أن يصل إلى ثمانية أمتار.