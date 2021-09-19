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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لهذا السبب.. آبل تؤجل تسليم طلبات الحجز المسبق لهواتف iPhone 13

آبل تؤجل تسليم طلبات
آبل تؤجل تسليم طلبات الحجز المسبق لهواتف ايفون 13

قررت شركة آبل الأمريكية تأجيل تسليم وطرح هواتف iPhone 13 Pro و iPhone 13 Pro Max والتي كان مقررا لها أن يتم تسليمها بدءًا من 24 سبتمبر للطلبات المسبقة. 


وبحسب موقع GSMArena فإن شركة آبل الأمريكية قد حددت يوم 24 سبتمبر لتسليم الطلبات المسبقة من هواتف iPhone 13 Pro وiPhone 13 Pro Max ، ولكن قررت آبل التأجيل مرة أخرى إلى موعد بين 6 و 11 أكتوبر القادم. 

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وستبدأ جميع طرز هواتف  iPhone 13 Pro Max في الشحن بين 6 أكتوبر و 11 أكتوبر ، وكذلك هواتف iPhone 13 Pro لنسخ  128 جيجابايت و 256 جيجابايت باللون الفضي والجرافيت والذهبي. 


وسيتم شحن هواتف iPhone 13 Pro Max و iPhone 13 Pro بألوان الأزرق بدءًا من 24 سبتمبر بالإضافة إلى نسخة 512 جيجا بايت بدرجات اللون الذهبي والأزرق أيضا. 

 

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وأكدت شركة آبل أن التأخير لا يعني في تسليم بعض طرازات iPhone 13 Pro و Pro Max بالضرورة أنها تعمل بشكل أفضل من سابقاتها، ولكنه يعني فقط أن الشركة لم يكن لديها مخزون كافٍ لتلبية الطلب الأولي. 


وقامت شركة آبل ، مساء أول أمس الجمعة ، بفتح باب الحجز المسبق لأحدث هواتفها الذكية آيفون 13، عبر المتاجر الالكترونية في أكثر من 30 دولة حول العالم.

 

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