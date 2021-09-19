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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم ممارسة لعبة تحكي سيرة النبي محمد

حكم ممارسة لعبة تحكي
حكم ممارسة لعبة تحكي سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم

 حكم ممارسة لعبة تحكي سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وهناك من يقول إن طريقة ممارسة هذه اللعبة تشبه القمار.

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إنه يجوز شرعا ممارسة لعبة تحكي سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولا حرج فيها، وليس فيها ما يُشبِه القمار؛ لأنها ليست على مالٍ يُقدَّم أصلًا، بل إن مبنى هذه اللعبة على التنافسِ المحمودِ في المعرفة والثقافة الإسلامية، كما أنها تتضمن تعليم المتسابقَين حبَّ الخير والعمل على إسعاد الغير.


قالت دار الإفتاء المصرية، إن الألعاب الإلكترونية وألعاب الفيديو للأطفال مُباحة، إذا كانت مناسبة للمرحلة العمرية لمن يلعب بها، و تساعده في تنمية الملكات أو توسعة القدرات الذهنية، أو للترويح عن النفس.

واشترطت الدار، عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم، ألا يكون في اللعبة قُمارٌ أو محظورٌ شرعي، مع مراعاة أن يكون ذلك بتوجيهٍ ومراقبة من ولي الأمر لأبنائه.

وكان مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حذر في وقت سابق، من لعبة «بابجي pubg»، وأفتى بحرمتها وما يماثلها من ألعاب الكترونية، لإزكائها الفتنة والعنف والكراهية، قبل أن يشدد على خطورة تحديثها الأخير لتضمنه مشاهد لا تستقيم مع الدين.

وتراجع صناع لعبة «بابجي pubg» عن التحديث الأخير الذي أثار استياء وغضب متابعون ومؤسسات دينية، نتيجة لوجود مشاهد يضطر فيها اللاعب إلى السجود للأصنام للحصول على مكاسب في اللعبة، ليتصدر وسم «هاشتاج» على «تويتر» يدعو إلى حذف اللعبة من الهواتف.

وأكد الفريق في بيان سابق، أنه يحترم جميع الأديان والثقافات ويبذل أقصى ما بوسعه لتوفير بيئة لعب آمنة وشاملة للجميع.
 

حكم ممارسة لعبة تحكي سيرة الرسول دار الإفتاء المصرية مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بابجي pubg لعبة بابجي pubg ألعاب الكترونية

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