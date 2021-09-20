الفنان هاني شاكر : كل الفنانين طايرين من الفرح بسبب قرار الرئيس السيسي اللي حاسس بولاده ..فيديو

قال الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية ، إن جميع الفنانين طايرين من الفرح بسبب قرار الرئيس السيسي اللي حاسس بولاده في جميع المستويات ، مؤكدا أن الرئيس يشعر بالفنان الذى يعمل بدون مرتب .

واضاف هاني شاكر خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " ، أن الفنانين جميعا يعملون يوم أه ويوم لا ، مشيرا إلي أن الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي لا تتخلي عن أبنائها وتحافظ علي الصغير فبل الكبير .



واوضح هاني شاكر ، أن المظلة الاجتماعية التي دخل بها جميع الفنانين اليوم تعطي إحساس بالأمان والاستقرار وبالتالي يمكننا أن ننام ونحن مطمئنين وانا فخور بان الرئيس السيسي رئيسي .