مفاجأة على الهواء للبطل العقيد محمد أبو ستيت بدخول زوجته ووالدته الاستوديو على الهواء

فاجأت الإعلامية بسمة وهبة فى برنامجها “90 ” دقيقة " المذاع على فضائية المحور ، العقيد محمد أبو ستيت بطل العالم فى الكيك بوكسينج ، بدخول والدته وزوجته وألاده ليحتفلوا به على الهواء مباشرة لمعرفة كواليس فوزه ببطولة العالم ورد فعل أولادته وزوجته عند فوزه بالبطولة .

وقد ذكر العقيد محمد أبو ستيت ، بطل الكيك بوكسينج ، إن بدأ حياته من خلال إرشادات الأسرة فى الاهتمام بالرياضة أثناء دراسته فى الكلية الجوية ، لافتاً أن شهادته فى دعم القوات المسلحة له مجروحة .

وتابع العقيد محمد أبو ستيت ، أن أثناء دراسته فى الكلية كان وقته مقسم ما بين المذاكرة والتدريبات والراحة فكان يضغط على نفسه أثناء راحته حتى يحافظ على رشاقته ، موضحا ً أن القوات المسلحة سمحت له بتخصيص وقت له للتدريب وسمحوا له هو طالب صغير للسفر للخارج فى بطولة العالم فى الأردن.

أوضح العقيد محمد أبو ستيت ، أن لولا دعم أهله والقوات المسحلة ومدربينه لم يكن ليصل إلى هذه الإنجاز ، مضيفاً أن دعم السيسى له وللقوات المسحلة كبير جدا وهو على الصعيد الشخصى هو "إنسان" ويتعامل مع أبناء القوات المسلحة أنهم أبنائه.

أضاف العقيد محمد أبو ستيت ، أنا الأبطال الحقيقين فى القوات المسلحة هم الذين يجلسوا على الحدود ليحموا البلد ، منوهاً إلي أنه ليس بطل من فراغ .