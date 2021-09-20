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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المتحدث باسم الإسكان: فوزنا بجائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية شهادة دولية على إنجازات مصر

الإسكان
الإسكان

قال عمرو خطاب ، المتحدث بإسم الإسكان ، إن جائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية هى أكبر جائزة فى مجال التطبيق العمراني ، لافتاً أن كل تخطيط الجهات المصرية بالتنسيق مع رئيس الوزراء يدل على سير الدولة فى الطريق الصحيح .

 

تابع  المتحدث بإسم الإسكان ، خلال مداخلته الهاتفية فى برنامج "من مصر " المذاع على فضائية سى بى سي ، أن هناك 170 دولة متقدمين للحصول على هذه الجائزة وفازت مصر بها فى حدث تاريخى ومهم لمصر ، معقباً أن هيئة المستوطات الجديدة التى من تاريخ إنشائها من 1979 حتى الآن حققت طفرة عمرانية كبيرة وخاصة آخر 7 سنوات بعد تزايد الموازنة السنوية لها وتنفيذ الخطة المذكورة للدولة بالكامل فى 2030 بتطوير العمران.

 

أوضح المتحدث بإسم الإسكان ، أن جهات الدولة بأكملها كانت تواجه تحدي كبير بالقضاء على العشوائيات وبإنتهاء 2020 تكون الدولة انتهت من القضاء على 317 منطقة عشوائية تامة الخطورة وبدءا بالدخول فى المناطق أقل خطورة بها مشاكل فى نقل الخدمات ومستوى العيشة ، موضحاً أنه تم بناء حوالى 220 ألف وحدة سكنية وتخصيص جزء كبير منها للعشوائيات.

 

اضاف المتحدث بإسم الإسكان ، أنه تم الوصول إلى 9.5% من من المعمور السكاني ومن المخطط أن تصل إلى 14% على مستوى الجمهورية وذلك يستلزم إقامة الكثير من المشروعات ، منوهاً إلى أن البنك الدولى أشاد بأنه لا يوجد دولة فى العالم تقوم بالبناء بهذه الكثافة للمواطنين وبهذا السعر .

المتحدث بإسم الإسكان الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية جائزة الأمم المتحدة التطبيق العمراني رئيس الوزراء العشوائيات

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