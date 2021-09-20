عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الطلاق

أمين عام دار الفتوى يشرح كيف يؤثر الزوج الشكاك على زوجته؟

عمرو الورداني
عمرو الورداني

قال عمرو الوردانى ، أمين عام دار الفتوي ، إن الشخص أو الزوج الشكاك بيصيغ الأحداث بطريقة متسلسلة حتى يقنع الشخص الآخر ويجعله أمامه 3 خيارات إما أن يراضيه ويفترض أن هذا صحيح والخيار الثانى أن يلوم نفسه وضميره.

تابع أمين عام دار الفتوي  ، خلال لقائه فى برنامج "من مصر " المذاع على فضائية "سى بى سي " ،أن هناك 7 قواعد تحكم ظاهرة الشك قبل أن يتملك مننا ، الأولى هى أن "العين مسكونة " أى أن العين ترغب فى رؤية شئ معين وتظل تبحث عنها حتى ترتاح ،القاعدة الثانية "الشك مش واقع" وقد لا يقع من يحول الشك إلى واقع فهو ظالم لأنه رجح ما لم يرجحه الله.

أضاف أمين عام دار الفتوي  ، أن القاعدة الثالثة تقول "حاسة المرأة أحيانا تخطئ" ويوجد الكثير من المشاكل بين الأزواج بسبب الحس غير المنطقى ، موضحاً أن التعدي على الأعراض ليس مرتبطة بالشرف فقط وإنما لابد أن الشخص يكون برئ من أى تهمه إن كانت.

أكد عمرو الوردانى ، القاعدة الرابعة "الراحة ليست فى تحويل الشك إلى يقين " لأنه بتحويله بها مأساه فلابد من عدم الإنجراف وراء الشك والأفكار الخاطئة التى قد تؤذى صاحبها والطرف الاخر.

أمين عام دار الفتوي عمرو الورداني الشكاك الزوج الشكاك الخيار

ترشيحاتنا

حركة طالبان تأمر نساء العاصمة الأفغانية كابول بعدم الخروج من المنازل

حصيلة جديدة لإصابات ووفيات كورونا في الهند

تفاصيل الانفجار الغامض في مدينة البوكمال السورية

أقوى تحصين يومي .. احرص عليه

سقوط صادم لـ الذهب.. ومفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 20-9-2021

سعر الجنيه الاسترليني اليوم الإثنين 20-9-2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط صادم لـ الذهب.. ومفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 20-9-2021

كان ماشي عكس.. مفاجأة فى واقعة دهس خطيب الأوقاف بمدينة نصر

ننفرد بإختيار عصام الحضري لرباعي حراسة مرمي منتخب مصر

بعد تولي الإدارة الجديدة.. تغيير اسم نادي مصر المقاصة

شريف إكرامي يحرج رمضان صبحي ويكشف عن وجه ابنه في عيد ميلاده

التنمية المحلية تكشف عن موعد تطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية

كاميرا مراقبة ترصد لحظة دهس خطيب الأوقاف بمدينة نصر.. فيديو

تريلا دهست سيارته..مصرع إمام وخطيب مسجد الأرقم بمدينة نصر في حادث مأساوي..شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز إيمي 2021

خلال تصوير مسلسل الفرح فرحنا.. أوس أوس يحتفل بعيد زواجه

زوجة حمادة هلال تثير الجدل.. هل هو الظهور الأول بدون حجاب؟

بمشاركة القوات الخاصة| ختام فعاليات التدريب المشترك المصرى القبرصى بطليموس 2021

فيديو

لا تستسلم.. محمد هنيدي يتحدى فاندام في مصارعة

مش فوتوشوب.. حقيقة عضلات محمد صلاح المنشارية

محمد هنيدى يرقص على أغنية هابا في برنامج معكم لـ منى الشاذلي..فيديو

زوجة حمادة هلال تثير الجدل.. هل هو الظهور الأول بدون حجاب؟

المزيد

ساحة رأي

نعمة محمد الشنشوري تكتب: سالموا تسلموا

أميرة سيد يونس تكتب: الإسلام دين السلام

هبة مصطفي تكتب: عهود للإنسانية 

هالة الدمراوى تكتب: عادل إمام وحشنى !

د. وفاء شبارة تكتب: سبتمبر الحيران

محمد عامر يكتب: «صناديق الاستثمار العقاري».. الثقافه الاستثمارية الغائبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د . مجدى بدران

سلامتك ومناعتك في فصل الخريف

د.احمد فخرى

قبول الأخر والحساسية للرفض

د. ماريان جرجس

على طاولة الأمم المتحدة هذا العام

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: اضطراب الحدود الأفغانية التركمانستانية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستحيل ليس مصرياً

إبراهيم شعبان

الكلمة الفصل في ليبيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ