أمين عام دار الفتوى يشرح كيف يؤثر الزوج الشكاك على زوجته؟

الطلاق

قال عمرو الوردانى ، أمين عام دار الفتوي ، إن الشخص أو الزوج الشكاك بيصيغ الأحداث بطريقة متسلسلة حتى يقنع الشخص الآخر ويجعله أمامه 3 خيارات إما أن يراضيه ويفترض أن هذا صحيح والخيار الثانى أن يلوم نفسه وضميره.

تابع أمين عام دار الفتوي ، خلال لقائه فى برنامج "من مصر " المذاع على فضائية "سى بى سي " ،أن هناك 7 قواعد تحكم ظاهرة الشك قبل أن يتملك مننا ، الأولى هى أن "العين مسكونة " أى أن العين ترغب فى رؤية شئ معين وتظل تبحث عنها حتى ترتاح ،القاعدة الثانية "الشك مش واقع" وقد لا يقع من يحول الشك إلى واقع فهو ظالم لأنه رجح ما لم يرجحه الله.

أضاف أمين عام دار الفتوي ، أن القاعدة الثالثة تقول "حاسة المرأة أحيانا تخطئ" ويوجد الكثير من المشاكل بين الأزواج بسبب الحس غير المنطقى ، موضحاً أن التعدي على الأعراض ليس مرتبطة بالشرف فقط وإنما لابد أن الشخص يكون برئ من أى تهمه إن كانت.

أكد عمرو الوردانى ، القاعدة الرابعة "الراحة ليست فى تحويل الشك إلى يقين " لأنه بتحويله بها مأساه فلابد من عدم الإنجراف وراء الشك والأفكار الخاطئة التى قد تؤذى صاحبها والطرف الاخر.