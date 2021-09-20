ثروت سويلم : دعم الأندية الشعبية على رأس أولويات رابطة الأندية

أكد اللواء ثروت سويلم وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب والمدير التنفيذي الأسبق للإتحاد المصري لكرة القدم ، أن دعم الأندية الشعبية على رأس أولويات رابطة الأندية التي سيتم اختيار رئيسها خلال إجتماع ممثليها بعد غد الأربعاء".

وأكد سويلم في تصريحات لبرنامج '' البريمو " عبر قناة " Ten " مع الإعلامي محمد فاروق :" سيكون لهذه الرابطة صلاحيات كبيرة ودور هام للغاية وبشكل خاص بالنسبة للأندية الجماهيرية ، حيث نتطلع إلى دعم الأندية الشعبية لإعادتها إلى مكانتها المعهودة ".

وأضاف :" نواجه تحديات كبيرة لإخراج الدوري العام الموسم المقبل بصورة لائقة من خلال جدول منتظم مع وضع التأجيلات في الإعتبار بالنسبة للرباعي المشارك إفريقياً في بطولتي دوري أبطال إفريقيا و كأس الكونفدرالية الإفريقية ".

واختتم :" نعمل على عودة الجماهير إلى المباريات بالتنسيق مع القيادات الأمنية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية ".