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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ثروت سويلم : دعم الأندية الشعبية على رأس أولويات رابطة الأندية

ثروت سويلم
ثروت سويلم

أكد اللواء ثروت سويلم وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب والمدير التنفيذي الأسبق للإتحاد المصري لكرة القدم ، أن دعم الأندية الشعبية على رأس أولويات رابطة الأندية التي سيتم اختيار رئيسها خلال إجتماع ممثليها بعد غد الأربعاء".

وأكد سويلم في تصريحات لبرنامج '' البريمو " عبر قناة " Ten " مع الإعلامي محمد فاروق :"  سيكون لهذه الرابطة صلاحيات كبيرة ودور هام للغاية وبشكل خاص بالنسبة للأندية الجماهيرية ، حيث نتطلع إلى دعم الأندية الشعبية  لإعادتها إلى مكانتها المعهودة ".

وأضاف :"  نواجه تحديات كبيرة لإخراج الدوري العام الموسم المقبل بصورة لائقة من خلال جدول منتظم مع وضع التأجيلات في الإعتبار بالنسبة للرباعي المشارك إفريقياً في بطولتي دوري أبطال إفريقيا و كأس الكونفدرالية الإفريقية ".

واختتم :"  نعمل على عودة الجماهير إلى المباريات بالتنسيق مع القيادات الأمنية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية ".

ثروت سويلم رابطة الأندية

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