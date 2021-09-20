بعد توجيه الرئيس بدعم الفنانين.. جمعية المؤلفين والملحنين تصدر بياناً

أصدرت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية بياناً صحفياً بشأن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوجيه الرعاية الصحية للفنانين، وأيضًا تفعيل برامج الحماية التأمينية والاجتماعية لهم، ضد المخاطر المتنوعة مثل الشيخوخة والعجز.

وجاء بيان جمعية جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية كالاتى : يوما بعد يوم...يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسى انحيازه اللامحدود للشعب المصرى ولا يألو جهدا على توفير الحياة الانسانية الكاملة لكل أفراد وفئات هذا الشعب العظيم.

وتابع البيان: مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم الفنان المصرى وتوفير حياة آمنة له إلا حلقة من حلقات ومبادرات هذا القائد الشجاع عبد الفتاح السيسى لتوفير حياة كريمة لكل المصريين وجمعية المؤلفين والملحنين والناشرين ( الساسيرو ) وأعضاؤها من شعراء وملحنى مصر اذ تتقدم بأسمى آيات الحب والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم الفن والفنان المصرى والتأكيد على قوى مصر الناعمة فى التعبير عن الماضي والحاضر والمستقبل الأفضل بإذن الله.

وأضاف البيان : تؤكد الجمعية دعمها الكامل لتلك المبادرة الرائعة ونعاهدك ايها القائد والزعيم على أن تواصل الجمعية دورها فى دعم الأغنية المصرية والعربية وازدهارها وحماية حقوق مبدعيها ليعيشوا حياة كريمة و لتكون تلك الاغنية بحق ومثلما كانت دائما رسالة مصرية إنسانية متحضرة لكل العالم" .

دعم وحماية الفنانين

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، وجمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي".

وقال السفير بسام راضي ،المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة "منظومة دعم وحماية الفنانين، وكذلك تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي".

واطلع الرئيس على جهود تطوير منظومة دعم وحماية الفنانين والمحاور الخاصة بشأن تحسين معاشات أعضاء النقابات الفنية والتشكيلية التي تضم كافة الفئات الإبداعية والفنية، وحصر موقفهم التأميني، سواء الاجتماعي أو الصحي، بالإضافة إلى مقترحات إصلاح الإطار التشريعي؛ لتحسين الضمان الاجتماعي ورعاية أعضاء تلك النقابات، فضلاً عن جهود توفير مصادر تمويل للمنظومة الجديدة، وكذا الاستفادة من التجارب الدولية المماثلة.

ووجه الرئيس بتدقيق قاعدة البيانات الخاصة بحصر وتسجيل الفنانين بمختلف فئاتهم بالتنسيق والتعاون مع النقابات الفنية المختلفة، وذلك لشمولهم ببرامج الحماية التأمينية والرعاية الاجتماعية ضد المخاطر المتنوعة مثل الشيخوخة والعجز وغيرها، والتي قد تعيقهم عن أداء عملهم، خاصةً ما يتعلق بالعاملين بالقطاع الفني الذين لا يتمتعون بوظائف منتظمة ولا يمتلكون مصادر بديلة للدخل، وذلك بهدف توفير سبل المعيشة الكريمة لهم ولأسرهم، بما يساعد على تعزيز وحماية القوة الناعمة لمصر على الصعيد الفني والابداعي والثقافي، والتي طالما مثلت إرثاً متميزاً لمصر في المنطقة والعالم كمنارة للفن والإبداع.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس تابع أيضاً محاور تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث وجه بمواصلة جهود تطوير الهيئة لما لها من دور حيوي في تقديم جميع خدمات التأمين الاجتماعي للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات و المستحقين عنهم، بما في ذلك الارتقاء بالموارد البشرية للعاملين بالهيئة، وكذا استكمال الإطار التشريعي، وتطوير مقرات الهيئة، بالإضافة إلى تيسير الإجراءات على المؤمن عليهم، وتحديث نظم المعلومات والتحول الرقمي والربط الآلي مع كافة الجهات الحكومية ذات الصلة.