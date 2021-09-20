عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التحالف العربي يعلن تدمير زورقين مفخخين وإحباط تنفيذ هجوم وشيك

التحالف العربي يعلن
التحالف العربي يعلن تدمير زورقين مفخخين وإحباط هجوم وشيك

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الاثنين، تدمير زورقين مفخخين تتبع لميليشيا الحوثي بمديرية الصليف في اليمن، وإحباط تنفيذ هجوم وشيك.

وأشار التحالف بقيادة السعودية إلى "استمرار التهديد الحوثي لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".

وأكد التحالف انتهاك المليشيا الحوثية لاتفاق ستوكهولم بإطلاق العمليات العدائية من محافظة الحديدة.

اليمن.. بريطانيا تدين إعدام ميليشيات الحوثي 9 مدنيين

التحالف العربي يعترض طائرة مسيرة مفخخة باتجاه السعودية

في سياق آخر، أعدمت ميليشيا الحوثي في اليمن 9 أشخاص، السبت، رميا بالرصاص في ميدان عام وسط العاصمة صنعاء، وتتهم الميليشيا هؤلاء بالتورط في مقتل رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد.

وأدان الاتحاد الأوروبي، الاثنين، الإعدامات التي نفذتها جماعة الحوثي في اليمن بحق تسعة رجال اتهمتهم بـ"التورط" في استهداف رئيس مجلسها السياسي صالح الصماد عام 2018.

كما نددت السفارة الأمريكية في اليمن بما وصفته "بالمحاكمة الصورية بعد تعذيب وانتهاكات على مدى سنوات" من قبل الحوثيين.

التحالف السعودية اليمن البحر الأحمر الحوثيين

موضوعات متعلقة

اليمن.. بريطانيا تدين إعدام ميليشيات الحوثي 9 مدنيين

4 مسيرات وصاروخ باليستي.. التحالف العربي يعترض هجوما حوثيا على الأراضي السعودية

ترشيحاتنا

المعسكر الأكثر خطورة.. داعشيات وراء موجات العنف داخل مخيم الهول السوري

الدوري السعودي.. تغريم النصر والاتحاد بسبب شغب الجماهير

وليد يحيى: مصر الأولى عربيا وأفريقيا في زراعة القطن الملون .. فيديو

التحالف العربي يعلن تدمير زورقين مفخخين وإحباط تنفيذ هجوم وشيك

هشم عظام وجنتيها.. موديل شهيرة تتعرض للضرب المبرح من زوجها السابق

تعرف على أكثر خمس سيارات سيدان مبيعاً في المملكة بـ2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مثل فتاة سيتي ستارز|انتحار طالب بـ الطب من أعلى مبنى جامعة بأكتوبر

بعد الرحيل عن الزمالك.. تقارير مغربية تكشف وجهة أشرف بن شرقى الجديدة

شكراً وأنا آسف.. قصة انتحار طالب الطب بأكتوبر

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 برقم الجلوس

كان ماشي عكس.. مفاجأة فى واقعة دهس خطيب الأوقاف بمدينة نصر

بعد تولي الإدارة الجديدة.. تغيير اسم نادي مصر المقاصة

شريف إكرامي يحرج رمضان صبحي ويكشف عن وجه ابنه في عيد ميلاده

بعد أزمة القيد.. حقيقة إقصاء الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل باستا بالخضار.. بالخطوات والصور

أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز إيمي 2021

خلال تصوير مسلسل الفرح فرحنا.. أوس أوس يحتفل بعيد زواجه

زوجة حمادة هلال تثير الجدل.. هل هو الظهور الأول بدون حجاب؟

فيديو

لأول مرة| المتحدث العسكري يستعرض دور السيدات العاملات في قوات حفظ السلام

وسط النار.. ملحمة حريق دمنهور وشهامة شباب المدينة في إنقاذ السكان "فيديو"

تريلا دهست سيارته.. ردود فعل غاضبة بعد مصرع إمام مسجد

قوات خاصة تطوق سد النهضة .. ماذا يحدث في إثيوبيا؟

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: برنامج التاسعة.. حقوق الإنسان مادة جامعية!!!

إسلام عوض يكتب: الحزام والطريق يغير خارطة تحالفات الكبار

نعمة محمد الشنشوري تكتب: سالموا تسلموا

أميرة سيد يونس تكتب: الإسلام دين السلام

هبة مصطفي تكتب: عهود للإنسانية 

هالة الدمراوى تكتب: عادل إمام وحشنى !

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

«الأوكتاجون».. صقر العروبة الساهر !

د . مجدى بدران

سلامتك ومناعتك في فصل الخريف

د.احمد فخرى

قبول الأخر والحساسية للرفض

د. ماريان جرجس

على طاولة الأمم المتحدة هذا العام

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: اضطراب الحدود الأفغانية التركمانستانية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستحيل ليس مصرياً

اﻟﻤﺰﻳﺪ