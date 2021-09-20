التحالف العربي يعلن تدمير زورقين مفخخين وإحباط تنفيذ هجوم وشيك

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الاثنين، تدمير زورقين مفخخين تتبع لميليشيا الحوثي بمديرية الصليف في اليمن، وإحباط تنفيذ هجوم وشيك.

وأشار التحالف بقيادة السعودية إلى "استمرار التهديد الحوثي لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".

#عاجل #التحالف: تدمير زورقين مفخخين تتبع للمليشيا بالصليف وإحباط تنفيذ هجوم وشيك.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) September 20, 2021

وأكد التحالف انتهاك المليشيا الحوثية لاتفاق ستوكهولم بإطلاق العمليات العدائية من محافظة الحديدة.

في سياق آخر، أعدمت ميليشيا الحوثي في اليمن 9 أشخاص، السبت، رميا بالرصاص في ميدان عام وسط العاصمة صنعاء، وتتهم الميليشيا هؤلاء بالتورط في مقتل رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد.

وأدان الاتحاد الأوروبي، الاثنين، الإعدامات التي نفذتها جماعة الحوثي في اليمن بحق تسعة رجال اتهمتهم بـ"التورط" في استهداف رئيس مجلسها السياسي صالح الصماد عام 2018.

كما نددت السفارة الأمريكية في اليمن بما وصفته "بالمحاكمة الصورية بعد تعذيب وانتهاكات على مدى سنوات" من قبل الحوثيين.