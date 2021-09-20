أنا كتكوت أبو الليل..حكاية سيارة قلبت أحداث هذا الفيلم | صور

" عليا الطلاج انت اتخضيت يا حاج كامل، انا كتكوت أبو الليل اللي يمشي في الكفر يمبرمبو المثل، ترررم تررررم تيرااراا، والله جعدتك غم يا غريب، " إنه العصفور ضعيف الجناح الذي حاولت الدنيا أن تغدر وتفتك به، ولكن قوته الروحية الكامنة داخله جعلته ينتصر على هذا الغدر وتحول إلى بطل يحتذى به الكثير من الشباب لتتحول تلك القصة الكوميدية خفيفة الظل لفيلم " كتكوت "، إلى رسالة هادفة مكنونها البحث داخل كل فرد منا لاكتشاف مواطن قوته الحقيقية.

فيلم كتكوت

كتكوت أبو الليل خيرة شباب الصعيد وآخر نسل في عائلة البرايصة وقد جسد شخصيته الفنان محمد سعد، أمرت كبيرة عائلته بأن تضحي به وتسلمه لكبير عائلة الفخايدة حتى تتخلص من الثأر الذي يهدد عائلتها، و بالفعل نصبوا صوان عزائه، ولكن كتكوت استطاع الهرب من حكم الكبيرة عليه وساعده في ذلك ضابطي أمن الدولة اللذان أرسلتهما أجهزة الدولة لإحضاره ليحل محل وينتحل شخصية الإرهابي يوسف خوري لتواجد شبه كبير بينهما يحتاج إلى بعض التعديلات الطفيفة فقط والتي ساعدهم على تغييرها اللواء كامل أبو المجد الذي قام بدوره الفنان الراحل حسن حسني، فأخرج لهم كتكوت أبو الليل في ثوبه الجديد بشخصية يوسف خوري.

فيلم كتكوت

ولأن كتكوت أبو الليل هو البطل المنتظر فكان يجب ان تستقبله أثناء خروجه من المستشفى وانتحاله شخصية يوسف خوري للبدء في مهمته الوطنية، سيارة فارهة تجذب نظرك إليها بشكل لا إرادي، انتجتها الشركة الامريكية ذات التاريخ العريق كاديلاك CADILLAC، أقدم وأعرق شركات صناعة السيارات في العالم حيث تأسست في العام 1902.

فيلم كتكوت

سميت الشركة الأمريكية بالاسم كاديلاك CADILLAC تيمنًا بأشهر مستكشف في القرن السابع عشر الذي استكشف الولاية الأمريكية ديترويت، كانت تتخصص كاديلاك CADILLAC في الماضي بصناعة و إصدار السيارات الليموزين الفارهة التي يستقلها الرؤساء والمبعوثين الخارجيين بأمريكا والدبلوماسيين.

CADILLAC FLEETWOOD STRETCH LIMOUSINE

وأخذت سيارات الشركة الأمريكية كاديلاك CADILLAC شهرة كبيرة في وقت انتصار الجيش الأمريكي في الحرب العالمية الأولى وذلك في العام 1919، وقام حينها الرئيس الأمريكي ويلسون بالتجول بمسيرة في شوارع الولايات المتحدة وبوسطن للاحتفال بهذا الانتصار مستقلًا سيارته الكاديلاك الأنيقة.

CADILLAC FLEETWOOD STRETCH LIMOUSINE

وظهرت السيارة كاديلاك خلال احداث فيلم كتكوت من الطرازCADILLAC FLEETWOOD STRETCH LIMOUSINE ، موديل عام 1993، التي استمدت قوتها من محرك مكون من 8 أسطوانات بسعة 4.6 لتر ، يستطيع أن يولد قوة قدرها 300 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 4 سرعات، وبالطبع تميزت هذه السيارة بمفهوم السيارات الليموزين LIMOUSINE سداسي الأبواب.

CADILLAC FLEETWOOD STRETCH LIMOUSINE

يُذكر انه كان قد شارك الفنان محمد سعد بطولة فيلم كتكوت الفنان الراحل حسن حسني وبرفقتهم مجموعة من اهم نجوم الفن يأتي من بينهم " محمد وفيق، علي حسانين، حسن عبد الفتاح، ثريا إبراهيم، غريب محمود، أحمد منير، حمدي هيكل، هبة السيسي، ساندي علي، مجدي إدريس، عزة سعيد، أشرف أمين، ياسمين جمال "، ومن تأليف طارق الأمير، و إخراج أحمد عواض، وتم عرض فيلم كتكوت لأول مرة بدور العرض السينمائية في 2 أغسطس من العام 2006.