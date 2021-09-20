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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: غدا طقس حار رطب نهارا معتدل ليلا على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 36

الأرصاد
الأرصاد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.


وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتتنشط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 مترا والرياح السطحية شمالية غربية .


وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:-

العظمى الصغرى
القاهرة 36 23
الإسكندرية 32 24
وادي النطرون 34 23
طنطا 36 23
شبين الكوم 36 23
دمنهور 34 23
بلطيم 32 24
مطروح 30 23
السلوم 33 22
سيوة 38 20
بورسعيد 31 25
دمياط 31 22
الزقازيق 36 23
المنصورة 35 22
الإسماعيلية 36 22
السويس 36 23
العريش 32 23
رفح 31 22
رأس سدر 38 21
نخل 34 16
نويبع 36 27
طابا 35 25
كاترين 31 17
الطور 35 26
شرم الشيخ 38 27
الغردقة 37 26
مرسى علم 37 27
الفيوم 36 23
بنى سويف 37 23
المنيا 38 23
أسيوط 38 22
سوهاج 39 24
قنا 41 25
الأقصر 41 25
أسوان 42 25
إدفو 42 24
أبوسمبل 41 24
الوادي الجديد 41 22
شلاتين 37 27
أبو رماد 35 28
حلايب 33 28
رأس حدربة 33 29


أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة 43 31
المدينة 42 33
الرياض 40 25
المنامة 37 31
أبوظبي 38 31
الدوحة 41 30
الكويت 42 27
دمشق 34 16
بيروت 31 28
عمان 32 19
القدس 28 21
غزة 31 23
بغداد 39 23
مسقط 35 31
صنعاء 27 15
الخرطوم 39 27
طرابلس 34 26
تونس 28 23
الجزائر 24 20
الرباط 26 17

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 28 13
اسطنبول 24 16
إسلام آباد 30 23
نيودلهي 31 23
جاكرتا 32 24
بكين 26 15
كوالالمبور 32 24
طوكيو 28 20
أثينا 32 20
روما 27 14
باريس 19 09
مدريد 23 12
برلين 16 10
لندن 20 11
مونتريال 23 16
موسكو 08 06
نيويورك 24 18
واشنطن 26 18
نواكشوط 36 26
أديس أبابا 21 12

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