السيسي عن المشير طنطاوي: ننعي للأمة رجلا كانت له صفات الأبطال

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر فقدت رجل من أخلص أبناءها وأحد رموزها العسكرية الذي وهب حياته لخدمة وطنه لأكثر من نصف قرن وهو المغفور له المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة و وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق .

وأضاف : “ كان بطلاً … من أبطال حرب أكتوبر المجيدة ساهم خلالها في صناعة أعظم الامجاد والبطولات التي سُجلت بحروف من نور في التاريخ المصري” ..

وتابع :"كان قائداً … ورجل دولة تولى مسؤولية إدارة دفة البلاد في فترة غاية في الصعوبة تصدي خلالها بحكمة واقتدار للمخاطر المحدقة التي أحاطت بمصر".

وإن الرئيس عبد الفتاح السيسى، إذ ينعي للأمة رجلاً كانت له صفات الابطال، فأنه يعرب باسمه وباسم شعب مصر وحكومتها عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الراحل المشير محمد حسين طنطاوى، ويدعو المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته جزاء صالح اعماله للوطن.