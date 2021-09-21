رجل من طراز وطني فريد| وزير البترول ينعى المشير طنطاوى

ينعى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية باسمه وباسم العاملين فى قطاعى البترول والثروة المعدنية ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة مطمئنة بقضاء الله وقدره ، المغفور له بإذن الله المشير حسين طنطاوى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم.



وأكد الملا أن المشير طنطاوى رجل من رجال مصر الأوفياء وطراز وطني فريد أفنى حياته في الدفاع عن الوطن ، وشارك في العديد من المعارك التي خاضتها مصر لاسترداد أراضينا والحفاظ عليها ، وقاد سفينة الوطن فى وقت عصيب بكفاءة وبحكمة بالغة حتى بر الأمان ، وقدم نموذجًا يحتذى به للأجيال القادمة.



ويتقدَّم المهندس طارق الملا بخالص العزاء إلى السيد الرَّئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلَّحة، وإلى أسرة الراحل وذَويْه ، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع ‏رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .