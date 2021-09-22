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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

طرح مرسيدس مايباخ S580 الجديدة في مصر.. تعرف على السعر

مرسيدس مايباخ S580
مرسيدس مايباخ S580

تعتبر العلامة التجارية الالمانية للسيارات مرسيدس من افخم الماركات العالمية حول العالم ، لذا تتميز اصداراتها المختلفة بالفخامة والتميز التقنى والتكنولوجي دائما ، بالاضافة الى اسعارها الخرافية التى تباع بها فى منطقتنا العربية .

 

وفى مصر تعد سيارات مرسيدس من افخم المركبات التى تباع فى سوقها المحلى ، بالرغم من اسعارها الخرافية ، ومع ذلك يحرص البعض فى اقتناء النسخ الاخيرة منها ، ومؤخرا اعلن عدد من التجار عن طرح طرازات مرسيدس مايباخ S580 الجديدة فى مصر .

 

وجاء سعر السيارة طراز مرسيدس مايباخ S580 الجديدة فى مصر باسعار تتجاوز 5 مليون جنيه .

 

وتستمد السيارة مرسيدس مايباخ S580 الجديدة ، قوتها من خلال محرك V8 سعة 4000 سي سي بقوة اجمالية 503 حصان وعزم دوران يصل الي 700 نيوتن متر، كما يتوفر لها نظام هايبرد. 

 

و تتسارع من الثبات الي 100 كم في الساعة في 4.8 ثانية ، و تاتي بسرعة قصوي تبلغ 250 كم في الساعة مثل أغلب سيارات مرسيدس. 

 

كما يتوفر للسيارة لون مزدوج تبلغ تكلفته 400 ألف جنيه بجانب سعر السيارة الأساسي. 

 

وتاتى السيارة مرسيدس مايباخ S580 الجديدة، بمقصورة داخلية ، تضم شاشات متعددة تصل الي 5 شاشات أوليد وشاشة 12.3 بوصة في لوحة القيادة بنظام ثلاثي الأبعاد .

 

بالاضافة الى استمرار استخدام السيارة مرسيدس مايباخ S580 الجديدة ، نظام MBUX الترفيهي مع التحكم بالاشارات . 

 

وتبلغ أسعار السيارة بالكامل كالتالي :

- الفئة بلون ميتاليك 5 مليون و450 ألف جنيه

- الفئة ديزاينو 5 مليون و475 ألف جنيه

- الفئة ماجنو بسعر 5 مليون و555 ألف جنيه

- الفئة المزدوجة اللون بسعر 5 مليون و850 ألف جنيه. 

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