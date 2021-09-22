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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

5 طائرات خلال 24 ساعة.. هجوم إرهابي حوثي على السعودية والتحالف يتوعد

صدى البلد

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمّرت طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط.


وكان التحالف قد أعلن، الثلاثاء، اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي الانقلابية نحو ⁧ خميس مشيط ⁩.

 

وأكد أمس أن قواته تتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيبن والأعيان المدنية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني، مشدداً على أنه تم التصدي لكافة محاولات الميليشيا بإطلاق مسيرات مفخخة.


الجدير ذكره أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، كان شدد الأسبوع الماضي، على أن الأولوية في اليمن تبقى لإحلال السلام، مؤكداً أن المسؤولية في الخراب تقع على عاتق الحوثيين.

 

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره النمساوي، ألكسندر شالنبيرغ، من الرياض حينها، أن المملكة لن تتردد في الرد على أي استهدافات حوثية، مؤكداً أن الميليشيا تهدد منشآت مدنية كمطار أبها الدولي ومنطقة الدمام.


كما تابع أن الرياض كانت قدمت مقترحاً لوقف شامل للنار في اليمن، إلا أن الميليشيا الإرهابية لم تلتزم به، بل واصلت تهديد المدنيين.

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