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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

هبة مصطفي تكتب: رثاء البطل 

صدى البلد

إن القدوة الحسنة تقتضي الإ قتداء بمن  يمتازون بالأخلاق الفاضلة وأصحاب العلم والفكر والدين، فعندما يرحل العظماء تنقص الأرض من أطرافها، وتنطفئ منارة كبرى كانت ترسل إشعاعات خيرها ونورها في ربوع العالمين.عندما يرحل العظماء تنفطر لذهابهم القلوب،

فلا نرثى اليوم رجلاً عاديًا أو شخصًا عابر بل أحد الرموز ذات الإسهامات الكبرى في الحياة العسكرية .فهو فخر للعسكرية المصرية رجل يملك سجل تاريخي موثق بالعديد والعديد من البطولات شهد له العدو قبل الصديق بلا مبالغة فعلا،وشارك في العديد في البطولات، ترقي الي أعلي المناصب القيادية ،  ساهم في الكثير من الحروب ووكل له العديد من المهام الجسام و كذا في تطهير جزء هام من الكيان المصري من الماسونية والمأجورين لإغتيال الجسد المصري الحر، ونجح فى تخريج أجيال كثيرة على علم ودراية بأبعاد الأمن القومى المصرى، والأزمات والمخاطر التى تواجه المنطقة العربية والشرق الأوسط.هؤلاء هم الرجال الذين تنهض بهم الأمم، تخدم مصالح الوطن وتساهم في نهضته في محيط آثار الخراب الماسوني، والتخلف، والفساد، والفشل، والمحسوبية على مختلف الأصعدة.هؤلاء  الذين تنهض بهم الأمم، تخدم مصالح الوطن وتساهم في نهضته ، رجال لا يريدون بأعمالهم جزاءً ولا شكوراً.... فُطِروا على بذل الخير، فوجدوا القبول والاحترام كعهدنا بصروح هذة منظومة خير أجناد الأرض.

وداعًا أيها القائد العظيم فالموت حق ولا مفر، عشت عالي كلك عز وفخر كشموخ النخيل في علوها وكرمها السخي لإطعام الناس قطوفها لكنها رصيدك في الفردوس الأعلى وما علينا الاّن أن نودعك ونكفكف عبرات الحزن والالم ونقول سلام عليك يوم ولدت وسلام عليك يوم وفاتك وسلام عليك يوم البعث العظيم فلك وعليك رحمة ربك وللوطن  الصبر والسلوان.

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