تعرف على شروط استئجار محلات شارع مصر في المنيا.. شاهد

قدم " صدى البلد" بثا مباشرا لشارع مصر بمدخل دماريس على كورنيش النيل بمدينة المنيا بعد إعلان الوحدة المحليه لمركز ومدينة المنيا عن طرح محلات جديدة للايجار للشباب لتوفير فرص عمل.

حيث اعلن اللواء ياسر عبد العزيز رئيس مركز ومدينة المنيا، فتح باب التقديم لمشروع «شارع مصر» المرحلة الرابعة ولمدة 5 سنوات بنظام الاشغال تشجيعا للشباب وتوفير فرص عمل لهم، وفيما يلى الشروط الواجب توافرها للمتقدمين:



1- محلات لمزاولة الأنشطة المختلفة ما عدا الأنشطة المقلقة للراحة بقيمة إيجارية 3 آلاف جنيه شهريا.



2- يتم سحب كراسة الشروط اعتبارا من اليوم الأربعاء ولمدة شهر ومقرها الوحدة المحلية بالمنيا.



3- نظير مبلغ 100 جنيه فقط لكراسة الشروط



الشروط الواجب توافرها فى المتقدم:



1- أن يكون مصري الجنسية



2- أن يحمل بطاقة رقم قومي سارية



3- أن يكون من سكان محافظة المنيا ومراكزها



4- إلا يكون صدر عليه حكم بعقوبة جناية او جريمة مخالة بالشرف والأمانة



5- إلا يقل العمر عن 21 ولا يزيد عن 40 عاما



6- أن يكون حاصلا على مؤهل عال أو متوسط



7- إعطاء الأولوية للمتزوج ويعول وليس لديه وظيفة وغير حاصل على أي قروض بنكية



8- إلا يكون صادر باسمه سجل تجاري أو بطاقة ضريبية أو قروض من الصندوق الاجتماعي



9- يشترط التشغيل والإدارة بنفسه وعدم التصرف للغير بأي تصرفات سوا إيجارية أو تنازل عن تشغيل الوحدة مدة

يذكر أن هذا المشروع مُجهز لاستقبال مشروعات تجارية وهو مخصص للمشاة فقط بغرض التسوق والتنزه للأسر المصرية، والسياحة الوافدة حيث يحتوى على أنشطة تجارية مختلفة تشمل ملابس وإكسسوارات، بجانب المأكولات السريعة.



وتم تنفيذه على كورنيش النيل بمدخل دماريس بمدينة المنيا، حيث تم إنشاء 38 محلاً تجارياً بمسطح 3× 4 م، بالإضافة إلى 33 عربة مأكولات للوجبات السريعة، منها 9 عربات كبيرة، و 12 عربة صغيرة و12 عربة أخرى متوسطة وصل طول الشارع 210 متر وعرضه ما يقرب من 12 متر بمدخل دماريس على كورنيش النيل.