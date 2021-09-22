عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بكاميرا خارقة.. تسريبات تكشف مواصفات وتصميم هاتف سامسونج Galaxy A73

هاتف سامسونج الذكي
هاتف سامسونج الذكي Galaxy A73

تستعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية، لإطلاق هاتف جديد من سلسلة هواتفها الذكية "A"، والذي سيحمل اسم Galaxy A73، والذي يأتي ضمن فئة الهواتف المتوسطة التي تجلب الشباب حول العالم، والمتوقع إطلاقه خلال الأيام القادمة.

 

كشفت أحدث التسريبات عبر موقع @GaryeonHan، أن هاتف سامسونج المرتقب Galaxy A73، سيحتوي على كاميرا رئيسية بدقة كبيرة تبلغ 108 ميجابيكسل، كما سيتميز الهاتف بمعالج قوي من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية، بالإضافة إلى بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، كما تدعم تقنية الشحن السريع، بحسب ما ذكره موقع "Newsbytesapp" التقني.

 

 

تسريبات تكشف مواصفات وموعد إطلاق هاتف سامسونج Galaxy F42 5G

سامسونج تعلن الموعد الرسمي لإطلاق هاتف Galaxy M52 5G.. سعر ومواصفات

 

هاتف Galaxy A73 سيأتي بمعدل تحديث عال

 

سيأتي هاتف سامسونج الذكي Galaxy A73، بشاشة من نوع Super AMOLED، قياس 6.7 بوصة، بجودة عرض FHD+، والتي تأتي بدقة 1080×2400 بكسل، وبمعدل تحديث عال يبلغ 90 هرتز في الثانية، وبكثافة 393 بكسل لكل بوصة، وبنسبة عرض إلى ارتفاع 9:20، مع تصميم مثقوب، وحواف نحيفة، بالإضافة إلى مستشعر للبصمة تحت الشاشة.

 

ولمحبي التصوير، فإن الهاتف الذكي من سامسونج Galaxy A73، سيحتوي على كاميرا رباعية خلفية، تأتي الرئيسية منها بدقة 108 ميجابيكسل، مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابيكسل، مع عدسة تليفوتوغرافي للتقريب البصري بدقة 8 ميجابيكسل، ومستشعر لتصوير ماكرو بدقة 5 ميجابكسيل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 32 ميجابيكسل.

 

سيتم تشغيل هاتف Galaxy A73 من سامسونج، بمعالج من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية، من نوع Snapdragon 750G، يأتي مقترناً بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجا بايت، وسيعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 11.

 

وسيملك هاتف سامسونج المرتقب Galaxy A73، بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير، يتم شحنها عبر منفذ شحن من نوع Type-C، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 33 واط، وسيدعم الهاتف الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G، والاتصال اللاسلكي "واي فاي"، والبلوتوث، بالإضافة إلى تقنية تحديد المواقع GPS، وسيحتوي على مقبس سماعة الرأس.

 

وسيأتي هاتف سامسونج الذكي Galaxy A73، بسعر 400 دولار "أي ما يعادل 4200 جنيه مصري"، نظراً للمواصفات التي تم تسريبها، على أن يتم الكشف عن السعر الرسمي مع موعد الاطلاق المتوقع خلال الأيام القادمة.

سامسونج هاتف جديد Galaxy A73 هاتف Galaxy A73 سامسونج Galaxy A73

موضوعات متعلقة

قبل إطلاقه رسميا.. مواصفات تابلت سامسونج Galaxy Tab A8 2021

سيصدر بأكثر من معالج.. تسريبات تكشف مفاجآت عن أرخص هاتف رائد من سامسونج

بفضل سامسونج.. هل تصبح الهواتف الذكية القابلة للطي هي السائدة فى العالم؟

سامسونج تطلق رسمياً تحفتها الجديدة Galaxy M22 .. سعر ومواصفات

ترشيحاتنا

طرح سيتروين C3  إيركروس موديل 2022 بالسوق المصري

مؤتمر «فرص السلام بالمنطقة» يسفر عن 6 توصيات ..منها عقده سنويا

بسبب "أوكوس".. إيران: واشنطن ولندن تهددان اتفاقية نزع السلاح النووي

رابطة الأندية المحترفة: مسؤولون عن وضع جدول الدوري الممتاز والإعلان عنه قريبًا

مش بالحظوظ.. لماذا منعت نقابة الموسيقيين عفروتو ومروان موسى من الغناء؟

جهود واعظات الأزهر في الحد من حالات الطلاق وتأهيل المقبلين على الزواج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد ضياع لقب السوبر.. هل يتم تعديل الجهاز الفنى للأهلي؟

خاص | نجم الأهلي السابق ينضم رسميا لنادي بيراميدز

مستشار الرئيس يكشف موعد ذروة الموجة الرابعة من كورونا

لملاك ومستأجري العقارات |8 حالات تسمح للمؤجر بفسخ عقد الإيجار القديم

محدش يخاف| الأرصاد تكشف موعد هطول الأمطار .. فيديو

شيكابالا: تعرضت للظلم وأدرس التقدم بشكوى للفيفا ضد الجبلاية

الصحة العالمية تعلن خبرا سارا بشأن إصابات كورونا في الشرق الأوسط

قفزة مفاجئة.. الأردن يسجل ارتفاعًا كبيرًا في إصابات كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فتة شاورما بالبصل .. وصفات متعددة أبرزها دون أرز واللبناني

سعره 7 ملايين جنيه.. وزير خليجي يقتني أغلى صقر في السعودية|شاهد

ربع الجرعة.. دولة تفجر مفاجأة عن تلقي لقاح كورونا

4 حيل ذكية لإجبار أطفالك على الخروج من المنزل مبكرا

فيديو

بعد حديث بايدن عن إثيوبيا.. تصعيد دولي يهدد حكم آبي أحمد

هي دي أزمتها|بعد تلقيها أغلى حقنة في العالم.. سبب وفاة الطفلة ليال

القصة الكاملة لشائعة وفاة سمير صبري.. الفنان يرد

فيديوجراف.. دخل في مشاكل عائلية.. عمرو دياب يتسبب في انفصال زوجين بالأردن

المزيد

ساحة رأي

ياسر عبيدو يكتب: د. محمد طعان طبيب جراح روائى حاليا

خالد الشناوى يكتب: فشلت أن أكون موظفًا حكوميًا

د. إيمان محمود شاهين تكتب: مفيش أسرة تخلو من المشاكل.. الأسباب والحلول

زياد السويفى يكتب: المسئول والمواطن والدستور

محمد عزت يكتب: تنشيط السياحة بالأقصر والتنمية المستدامة

رجب الشرنوبي يكتب: تعليم كفر الشيخ.. تخرج عن الحداد العام!!!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

هويدا دويدار

نساء في ظل طالبان

د.السباعى حماد

حول الزيارة المرتقبة لفضيلة شيخ الأزهر للعراق

محمد نوار

تحت المراقبة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ