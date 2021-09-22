بكاميرا خارقة.. تسريبات تكشف مواصفات وتصميم هاتف سامسونج Galaxy A73

تستعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية، لإطلاق هاتف جديد من سلسلة هواتفها الذكية "A"، والذي سيحمل اسم Galaxy A73، والذي يأتي ضمن فئة الهواتف المتوسطة التي تجلب الشباب حول العالم، والمتوقع إطلاقه خلال الأيام القادمة.

كشفت أحدث التسريبات عبر موقع @GaryeonHan، أن هاتف سامسونج المرتقب Galaxy A73، سيحتوي على كاميرا رئيسية بدقة كبيرة تبلغ 108 ميجابيكسل، كما سيتميز الهاتف بمعالج قوي من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية، بالإضافة إلى بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، كما تدعم تقنية الشحن السريع، بحسب ما ذكره موقع "Newsbytesapp" التقني.

هاتف Galaxy A73 سيأتي بمعدل تحديث عال

سيأتي هاتف سامسونج الذكي Galaxy A73، بشاشة من نوع Super AMOLED، قياس 6.7 بوصة، بجودة عرض FHD+، والتي تأتي بدقة 1080×2400 بكسل، وبمعدل تحديث عال يبلغ 90 هرتز في الثانية، وبكثافة 393 بكسل لكل بوصة، وبنسبة عرض إلى ارتفاع 9:20، مع تصميم مثقوب، وحواف نحيفة، بالإضافة إلى مستشعر للبصمة تحت الشاشة.

ولمحبي التصوير، فإن الهاتف الذكي من سامسونج Galaxy A73، سيحتوي على كاميرا رباعية خلفية، تأتي الرئيسية منها بدقة 108 ميجابيكسل، مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابيكسل، مع عدسة تليفوتوغرافي للتقريب البصري بدقة 8 ميجابيكسل، ومستشعر لتصوير ماكرو بدقة 5 ميجابكسيل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 32 ميجابيكسل.

سيتم تشغيل هاتف Galaxy A73 من سامسونج، بمعالج من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية، من نوع Snapdragon 750G، يأتي مقترناً بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجا بايت، وسيعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 11.

وسيملك هاتف سامسونج المرتقب Galaxy A73، بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير، يتم شحنها عبر منفذ شحن من نوع Type-C، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 33 واط، وسيدعم الهاتف الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G، والاتصال اللاسلكي "واي فاي"، والبلوتوث، بالإضافة إلى تقنية تحديد المواقع GPS، وسيحتوي على مقبس سماعة الرأس.

وسيأتي هاتف سامسونج الذكي Galaxy A73، بسعر 400 دولار "أي ما يعادل 4200 جنيه مصري"، نظراً للمواصفات التي تم تسريبها، على أن يتم الكشف عن السعر الرسمي مع موعد الاطلاق المتوقع خلال الأيام القادمة.