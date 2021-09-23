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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على أبرز أحداث يوم الأربعاء داخل محافظة أسوان على مدار الـ24ساعة

جانب من حملة تفتيش
جانب من حملة تفتيش الصحة بأسوان

نستعرض عبر منصة " صدى البلد " أبرز الأحداث التي شهدتها محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة ليوم الأربعاء. 

وقد بدأت الأحداث بتنظيم مديرية الشئون الصحية بأسوان حملات رقابية تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بتحقيق الانضباط داخل الأسواق والمحلات التجارية وأماكن بيع وتداول المنتجات الغذائية وللحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وقد تم تنفيذ الحملة بإشراف من الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، الذى أشار إلى أنه تم تنفيذ سلسلة من الحملات المكثفة على مدار الفترة الماضية شملت 350 منشأة لبيع وتخزين وتداول المنتجات الغذائية، حيث تم إغلاق 19 منشأة بسبب عدم وجود تراخيص، و11 منشأة أخرى تمثل خطرا داهما على الصحة العامة، بالإضافة لتحرير 300 محضر للمخالفين، كما أسفرت الحملات عن ضبط كميات من السلع الغذائية الفاسدة والمغشوشة من خلال قسم الأغذية بالمديرية.

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وكان قد كشف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن تنظيم قافلة طبية لتوفير الخدمات الصحية والعلاجية بالمجان بمختلف القرى والمدن وذلك فى الفترة من 30 أكتوبر القادم وحتى 6 نوفمبر القادم حيث يأتي تنظيم هذه القافلة فى إطار التعاون البناء بين المحافظة والأزهر الشريف.

وقدم اللواء أشرف عطية الشكر لفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب على هذه المبادرة الرائدة ، مشيداً بالدور المجتمعى الفعال الذى يقوم به الأزهر الشريف لمساندة الجهود التنفيذية للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة ودعم وتحسين الظروف الإجتماعية والإقتصادية بما يساهم فى توفير حياة كريمة للمواطنين والأسر الأكثر إحتياجاً وخاصة فى المناطق البعيدة والنائية .

فيما واصلت محافظة أسوان جهودها بتنظيم الحملات المكبرة ضمن الموجة الــ 18 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

وفى هذا الإطار تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إنطلاق الحملات داخل مركز ومدينة نصر النوبة في يومها الأول والتي أسفرت عن تنفيذ 9 قرارات إزالة لتعديات على أراضى الدولة وذلك على مساحة 8802 م2.

كما واصلت لليوم الثاني علي التوالي أسرة المشير محمد حسين طنطاوى إستقبال المعزين الذين توافدوا علي السرادق لأداء واجب العزاء في المغفور له بمسقط رأسه داخل قرية أبوسمبل التابعة لمركز نصر النوبة شمال أسوان 

وكان المشير حسين طنطاوى قد وافته المنية صباح أمس الثلاثاء بالقاهرة، وتم تشييع جثمانه فى جنازة عسكرية حضرها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى.

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Screenshot_٢٠٢١٠٩٢٢-٢٣٠٧٥٩_1
أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات مديرية الشئون الصحية بأسوان

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