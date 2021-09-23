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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اختيار الطيار سامح الحفنى مندوبا لمصر بالمنظمة العالمية للطيران المدني

الطيار سامح الحفني
الطيار سامح الحفني

اختارت المنظمة العالمية للطيران المدني الايكاو، الطيار سامح  الحفنى رئيس سلطة الطيران المدنى المصرى السابق، لشغل منصب مندوب مصر الدائم وعضوا بمجلس إدارة المنظمة العالمية.

الجدير بالذكر الطيار سامح الحفنى، يتمتع بكفاءة وخبرة كبيرة في قطاع الطيران المدنى، حيث شغل عدة مناصب هامة بالطيران المدني المصري، فكان رئيسا سابقا للشركة القابصة لمصر للطيران ورئيس لاكاديمية علوم الطيران، وشغل أخر منصب له رئاسة سلطة الطيران المدنى المصري، وتلك الخبرة دعمت ترشحة لشغل هذا المنصب الهام.

الحدبر بالذكر منظمة الايكاو تأسست عام ١٩٤٧، كأحدى منظمات الامم المتحدة ومقرها الرئيسي مونتريال بكندا ، وتضم فى عضويتها ١٩٣ دولة بينهم مصر من أقدم أعضاء المنظمة. 

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اختيار الطيار سامح الحفنى مندوبا لمصر بالمنظمة العالمية للطيران المدني

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