شيخ الأزهر يثمن دور السعودية في مساندة قضايا الأمتين العربية والإسلامية

بمناسبة اليوم الوطني السعودي..

قدم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وحكومة المملكة والشعب السعودي، بمناسبة الذكرى ال٩١ لليوم الوطني السعودي.

وعبر شيخ الأزهر، عن تقديره للدور الرائد للمملكة في مساندة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، ودورها البارز في خدمة الإسلام والمسلمين.

وأعرب فضيلة الإمام الأكبر عن تقديره للعلاقة الوثيقة التي تجمع الأزهر والمملكة العربية السعودية، داعيًا الله أن يحفظها وقيادتها وشعبها، وأن يمن عليهم بالأمن والاستقرار والرخاء.