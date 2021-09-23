أستاذ تاريخ وحضارة: العرب كانوا مهتمين بعلم الأنساب والرسول أوصي بذلك

أثني الدكتور عبد الرحمن سالم، رئيس قسم التاريخ والحضارة الأسبق بكلية دار العلوم، على برنامج في المساء مع قصواء، مشيراً إلى أن البرنامج رفيع المستوي وارجو أن أجد كثيرا من البرامج المتميزة مثل ذلك البرنامج، مؤكدا أن علم الأنساب يدخل في أمور كثيرة جدا منها التاريخ والسياسة.

وأضاف سالم خلال مداخلة هاتفية مع قصواء الخلالي، عبر برنامج في المساء مع قصواء، والمذاع على قناة سي بي سي، أن كتاب جمهرة أنساب العرب لمؤلفه ابن حزم كتاب رائع، كما أن العرب كانوا مهتمين بعلم الأنساب والرسول أوصي بذلك، ومؤلف الكتاب على ابن أحمد بن سعيد "ابن حزم" اهتم به الأوروبيون والعرب، وكان جده الأعلي نصرانيا واسلم، واختلفوا في نسبه والأقرب أنه ليس من أصول عربية.

وأشار رئيس قسم التاريخ والحضارة الإسلامية في جامعة القاهرة سابقا، أن مؤلف الكتاب كان بليغا ودافع دفاعا حاراً عن علم الأنساب واستهشد بالآية القرأنية في سورة الحجرات، كما وضح أن علم النسب علم جليل وبه يكو ن التعارف وفيه يكون التوارث وصلة الرحم، كما أن الكثير من الصحابة كانوا يتميزون بعلم الأنساب.

وأردف الدكتور عبد الرحمن سالم، أن ابن جزم نشأ في قرطبة في الأندلس، وكانت قرطبة مركزا من أهم مراكز الثقاف والحضارة في كل أوروبا وليس الأندلس فقط، مشيراً إلى أن مكتبة قرطبة كان بها ما بين 400 ألف إلى 600 ألف مجلد، موضحا أن عرب الشمال أبناء عدنان وهم العرب الذين ينتمي لهم الرسول.

وأشار إلى أن ابن حزم انهي كتابه بالحديث عن نسب البربر وبني إسرائيل والحديث المختصر عن نسب الفرس، واعتقد أن ذلك كانت ملاحق للكتاب، موضحا أن الكتاب يحتاج إليه كل مشتغل بالتاريخ الإسلامي وعلم اللغة وهو كتاب جغرافي تاريخي ديني اجتماعي كما أن ابن حزم كان موسوعة.