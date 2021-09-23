عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ تاريخ وحضارة: العرب كانوا مهتمين بعلم الأنساب والرسول أوصي بذلك

الدكتور عبد الرحمن
الدكتور عبد الرحمن سالم

أثني الدكتور عبد الرحمن سالم، رئيس قسم التاريخ والحضارة الأسبق بكلية دار العلوم، على برنامج في المساء مع قصواء، مشيراً إلى أن البرنامج رفيع المستوي وارجو أن أجد كثيرا من البرامج المتميزة مثل ذلك البرنامج، مؤكدا أن علم الأنساب يدخل في أمور كثيرة جدا منها التاريخ والسياسة.

 

وأضاف سالم خلال مداخلة هاتفية مع قصواء الخلالي، عبر برنامج في المساء مع قصواء، والمذاع على قناة سي بي سي، أن كتاب جمهرة أنساب العرب لمؤلفه ابن حزم كتاب رائع، كما أن العرب كانوا مهتمين بعلم الأنساب والرسول أوصي بذلك، ومؤلف الكتاب على ابن أحمد بن سعيد "ابن حزم" اهتم به الأوروبيون والعرب، وكان جده الأعلي نصرانيا واسلم، واختلفوا في نسبه والأقرب أنه ليس من أصول عربية.

 

وأشار رئيس قسم التاريخ والحضارة الإسلامية في جامعة القاهرة سابقا، أن مؤلف الكتاب كان بليغا ودافع دفاعا حاراً عن علم الأنساب واستهشد بالآية القرأنية في سورة الحجرات، كما وضح أن علم النسب علم جليل وبه يكو ن التعارف وفيه يكون التوارث وصلة الرحم، كما أن الكثير من الصحابة كانوا يتميزون بعلم الأنساب.

 

وأردف الدكتور عبد الرحمن سالم، أن ابن جزم نشأ في قرطبة في الأندلس، وكانت قرطبة مركزا من أهم مراكز الثقاف والحضارة في كل أوروبا وليس الأندلس فقط، مشيراً إلى أن مكتبة قرطبة كان بها ما بين 400 ألف إلى 600 ألف مجلد، موضحا أن عرب الشمال أبناء عدنان وهم العرب الذين ينتمي لهم الرسول.

 

وأشار إلى أن ابن حزم انهي كتابه بالحديث عن نسب البربر وبني إسرائيل والحديث المختصر عن نسب الفرس، واعتقد أن ذلك كانت ملاحق للكتاب، موضحا أن الكتاب يحتاج إليه كل مشتغل بالتاريخ الإسلامي وعلم اللغة وهو كتاب جغرافي تاريخي ديني اجتماعي كما أن ابن حزم كان موسوعة.

 

 

 

التاريخ المساء مع قصواء قصواء الخلالي العرب أنساب العرب

ترشيحاتنا

كومان يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة قادش

سمير فرج: المشير طنطاوي قاد أشرس المعارك ضد الاحتلال الإسرائيلي في حرب أكتوبر

بعد تكريمه لأبطال البارالمبية| ذوو الهمم في قلب وعقل الرئيس السيسي

السيسي: تأسيس نظم مستدامة تحقق الأمن الغذائي على رأس أولوياتنا

واحدة بلدياتي بتسفر الناس|ننشر أقوال ضحية هجرة غير شرعية إلى إيطاليا

"المصل واللقاح": الثلاثة أسابيع المقبلة تمثل فترة الحسم في التعامل مع كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجة حمادة هلال وأولاده يتعرضون لحادث سير .. ادعولهم

مصر تجدد الدعوة لإخلاء المنطقة من السلاح النووي.. وتحث إسرائيل على الالتزام بالاتفاقات الدولية

وزير الري: إثيوبيا ستتحمل مسؤولية ما تقوم به في أزمة سد النهضة

موسيماني يقرر تجميد نجم الأهلي عقب خسارة السوبر.. تفاصيل

المصاريف على حسابهم.. دولة أوروبية تبحث عن شباب للزواج بتسهيلات مغرية

ملكش حصة عيش هنا..التموين تحذر المواطنين بسبب صرف الخبز من بداية الشهر

صدمة لعشاق القطبين .. عدم إذاعة قمة الأهلي والزمالك بدوري اليد

«موديرنا»: جائحة «كورونا» تنتهي خلال عام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماجدة الرومي وإليسا ومحمد رمضان .. حكايات سقوط النجوم على المسرح

قبل عرضها غدا على MBC مصر.. كواليس مسرحية شوكت وشطانوفي

وزيرتا التضامن والصحة تبحثان التعاون لدعم منظومة الرعاية الصحية..الربط الشبكي لتبادل بيانات التطعيمات والحوامل|صور

ما حقيقة تأجيل الدراسة بسبب كورونا؟.. وزير التعليم يجيب

فيديو

فيديوجراف..إصابات أكتر .. موعد ذورة الموجة الرابعة لفيروس كورونا

بعد إصابة ريهام سعيد بفيروس كورونا .. فنانون ضربتهم الموجة الرابعة "فيديو"

ماجدة الرومي ليست الأولى.. مطربون سقطوا على المسرح أمام الجمهور "فيديو"

فيديوجراف..رابعة ابتدائي .. التعليم تعلن نظاما جديدا في العام الدراسي 2022

المزيد

ساحة رأي

محمد سليم يكتب: المشير.. رحيل قامة عسكرية تفانت في حب مصر

د. نجلاء شمس تكتب: السلام يدعونا للسلام

د. سلامة عمر يكتب: القـــــائد والمــــدير

د. علاء الشال يكتب: من مفاتيح شخصية المشير طنطاوي

أحمد عمر يكتب: الفلسفة.. بداية التقدم

أحمد اليمني يكتب: هناك من تنبأ بالحروب البيولوجية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

هويدا دويدار

نساء في ظل طالبان

د.السباعى حماد

حول الزيارة المرتقبة لفضيلة شيخ الأزهر للعراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ