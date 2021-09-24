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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع شخص وإصابة آخر في حادث بطريق أسوان- أبو سمبل

حادث - أرشيفية
حادث - أرشيفية

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب شخص آخر مساء الخميس في حادث انقلاب سيارة ربع نقل قبل كمين أبو سمبل البري بأسوان .

وكان قد تلقي اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان إخطاراً يفيد بمصرع شخص، وإصابة أخر في حادث إنقلاب سيارة ربع نقل قبل كمين أبو سمبل البري.

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وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتبين مصرع منصور.م.ح 35 سنة، وإصابة أحمد.ط.ع 37 سنة، والذي أصيب بشبه كسر بالذراعين، فيما تعرض محمد.ف.ع 25 سنة،  ومحمد. ع. س 42 سنة لبعض الكدمات الخفيفة بالجسم .

وقام مرفق إسعاف أسوان بنقل المصاب إلى مستشفى أبو سمبل لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة أبو سمبل تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة،  وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

هذا وكانت قد استكملت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان اليوم الخميس ، تنظيم حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون، تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام سليم، مدير الأمن. 

وأسفرت الحملة فى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة، عن تم ضبط 6 متهمين ، وبحوزتهم كمية من نبات البانجو المخدر تزن (1500) جرام ، بالإضافة إلى ضبط 6 أسلحة نارية ، وفي مجال تنفيذ الأحكام ، تم تنفيذ 756 حكمًا قضائيًا شملت ضبط (154) حكم حبس جزئي، و( 33 ) حكم حبس مستأنف، و( 401 ) أحكام غرامات، و( 166 ) أحكام المخالفات ، علاوة على ضبط حالتين جنايات .

وفي مجال ضبط القضايا التموينية، تم ضبط 23 قضية تموينية شملت ضبط 8 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار ، و 10 قضية عدم حمل شهادة صحية ، وضبط قضية لسلع مجهولة المصدر ، علاوة علي ضبط 4 قضايا للبيع بأزيد من السعر الرسمي . 

وفي مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 587 مخالفة مرورية شملت ضبط 7 مركبة توك توك بدون ترخيص، بجانب التصالح الفوري في 88 مخالفة، وتحرير 185 مخالفة غرامة ونش ، بجانب سحب تراخيص لـ 55 حالة لعدم قبول التصالح، بالإضافة إلى تحرير 87 مخالفة تجاوز حد السرعة، فضلًا عن تحرير 125 مخالفة متنوعة ، علاوة على ضبط 44 حالة مسببات للحوادث المختلفة. 

وفي مجال مخالفات القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص ( 25 ) قائد سيارة بكمين أبو سمبل بدائرة مركز شرطة أسوان مما أسفر عن ضبط حالة إيجابية لتعاطي " أفيون " . 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء هشام سليم اخبار الحوادث

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