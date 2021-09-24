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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائد غير متوقعة.. ماذا يحدث عند تناول الشاي الأخضر

صدى البلد

الشاي الاخضر هو  أحد أنواع الشاي المفيد للجسم والصحة ، فهو من الأوراق غير المؤكسدة ، والتي  تساعد علي فقدان الوزن ، وقد يتناول الكثيرين الشاي الاخضر، حوالي كوب أو كوبين في اليوم ، فإن البعض الآخر يستهلك حتى خمسة أكواب، ولكن ما هي الكمية المثالية التي يجب أن يستهلكها المرء لفقدان الوزن 

 

فوائد الشاي الأخضر

اثبتت الدراسات ان شرب الشاي الاخضر يساعد علي الوقاية من العديد من أنواع السرطان ، بما في ذلك الرئة والقولون والمريء والفم والمعدة والأمعاء الدقيقة والكلى والبنكرياس والغدد الثديية وفقًا NCBI 

 

كما ان الشاي الاخضر مضاد للبكتيريا ، فهو غني بمضادات الأكسدة والمعادن والفيتامينات ، وله فوائد لا حصر لها بما في ذلك المساعدة في إنقاص الوزن وتحسين التمثيل الغذائي في الجسم وتعزيز صحة الفم وإظهار خصائص مضادة للشيخوخة والمساعدة في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب أيضًا. 

 

 فإن الشاي الأخضر يساعد أيضًا على زيادة مستويات الكوليسترول الجيد ؛ والكمية العالية من مضادات الأكسدة تحسن وظائف المخ وتقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان والسكري من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية.

في الواقع ، تشير بعض الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يشربون الشاي الأخضر هم أقل عرضة للإصابة بأنواع عديدة من السرطان من أولئك الذين لا يشربونه. 

 إن السرطانات التي يمكن أن يساعد الشاي الأخضر في الوقاية منها تشمل سرطان المثانة والثدي ، وهما نوعان من السرطانات الشائعة لدى الرجال والنساء ، على التوالي ، مع دراسات محددة تظهر الفوائد الصحية للأشخاص الذين يشربون كوبًا واحدًا في اليوم. 

 من المعروف أنه يمنع الشيخوخة وهو أيضًا واقٍ للأعصاب ، مما يساعد على تقليل فرص الإصابة بمرض الزهايمر والخرف.

ويقلل تقلل من الإجهاد الالتهابي والأكسدي وبالتالي تحسين الجلد وتقليل الأمراض الأيضية مثل السكري والسكتة الدماغية.

الشاى الأخضر الشاي السرطان فوائد الشاي الأخضر شاي الأخضر

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