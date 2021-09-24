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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخيرا.. سامسونج تعلن الموعد الرسمي لإطلاق هاتفها الشبابي Galaxy F42 5G

سامسونج تعلن الموعد
سامسونج تعلن الموعد الرسمي لإطلاق هاتف Galaxy F42 5G

أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية، أخيرا ، الموعد الرسمي لإطلاق هاتفها المتميز من الفئة الشبابية والمتوسطة Galaxy F42 5G في 29 سبتمبر القادم، وذلك بعد عدد من الإشاعات المتكررة عن موعد إطلاقه.    


وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Galaxy F42 5G  سيتم تقديمه للمرة الأولى في الهند في حدث كبير لسامسونج، ثم بعد ذلك ستبدأ الشركة في إطلاقه تدريجيا للأسواق العالمية.

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وسيأتي هاتف سامسونج Galaxy F42 5G، بشاشة من نوع LCD، بقياس 6.5 بوصة، مع نوتش على شكل قطرة ماء من نوع Infinity-V وبجودة عرض FHD+، وتبلغ دقتها 1080بكسل، وتدعم معدل تحديث عالي يبلغ 90 هرتزا في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة.

Samsung Galaxy F42 5G confirmed to arrive on September 29, design and key specs revealed
سامسونج تعلن الموعد الرسمي لإطلاق هاتفها الشبابي Galaxy F42 5G

وسيقدم هاتف Galaxy F42 5G بكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها تأتي بدقة 64 ميجابكسل، متصلة بكاميرا فائقة الإتساع بدقة 5 ميجابكسل ، وعدسة لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو داخل ثقب بأعلى منتصف الشاشة تأتي بدقة 8 ميجابكسل.

 

وسيحتوى هاتف Galaxy F42 5G من سامسونج، ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، يتم شحنها عبر منفذ شحن من نوع Type-C، وتدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 15 واط، ويتم تشغيل الهاتف الذكي بواجهة المستخدم One UI 3.1، المعتمدة على نظام تشغيل Android 11 OS.

وسيتم تشغيل هاتف Galaxy F42 5G من سامسونج، بمعالج من إنتاج شركة ميديا تك، من نوع Dimensity 700 مقترناً بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجا بايت، قابلة للتوسعه عبر بطاقة ذاكرة التخزين الخارجية microSD.
 

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