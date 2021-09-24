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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تسجيل 54 ألف مواطن لتلقي اللقاح

وزيرة الصحة: انطلاق حملة «معًا نطمئن.. سجل الآن» في أسوان اليوم

صدى البلد

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، انطلاق حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن"، بمحافظة أسوان، اليوم الجمعة، بهدف تشجيع المواطنين ومساعدتهم في التسجيل على الموقع الالكتروني للوزارة لتلقي لقاح فيروس كورونا في نفس اليوم، وذلك في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في حملة تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا.

 

وأشار الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى تسجيل 54 ألف و 267 ألفًا مواطن على الموقع الإلكتروني للوزارة الخاص بتلقي لقاح فيروس كورونا، وذلك من خلال الحملة أثناء فترة عملها بالـ 21 محافظة التي انطلقت بها على مدار الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تقديم التوعية لأكثر من 57 ألف مواطن بأهمية تلقي اللقاح لحماية أنفسهم وذويهم والمجتمع من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

 

ولفت "مجاهد" إلى تخصيص 3 أتوبيسات رئيسية بالإضافة إلى سيارات مجهزة تجوب محافظة أسوان اليوم، ويضم كل أتوبيس 30 فريقًا من التواصل المجتمعي بوزارة الصحة، تم تدريبهم على أعلى مستوى ويرتدون زيًا مخصصًا، ومزودين بأجهزة "تابلت" لتسجيل بيانات المواطنين على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح، والرد على جميع استفساراتهم وتساؤلاتهم حول اللقاحات، مؤكدًا أن المواطنين الذين سجلوا على الموقع سابقًا ولم تصلهم رسالة نصية يمكنهم التوجه إلى الحملة للحصول على رسالة فورية بموعد تلقي اللقاح.

 

وأوضح "مجاهد" أن الحملة تجوب مختلف الأماكن العامة والميادين وأماكن التجمعات ومواقف المواصلات العامة ومحطات المترو والقطارات، مؤكدًا استمرار الحملة لمدة شهر بدلاً من 10 أيام من الساعة العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً، مضيفًا أنه تم تجهيز  عدد من مراكز شباب بالمحافظة التي انطلقت بهما الحملة اليوم، لتلقي المواطنين اللقاح في نفس اليوم فور التسجيل بالحملة، مشيرًا إلى تجهيز مراكز شباب بجميع المحافظات التي تجوبها الحملة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك لمنع التزاحم بمراكز تلقي اللقاح.

 

وذكر "مجاهد" أن الحملة انطلقت منذ يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي ووصلت إلى محافظات (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الفيوم، الدقهلية، القليوبية، كفر الشيخ، بني سويف، الشرقية، الغربية، المنيا، الإسماعيلية، دمياط، أسيوط، بورسعيد، سوهاج، المنوفية، السويس، البحيرة، قنا، الأقصر)، مناشدًا المواطنين بأهمية التردد على حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن" لتسجيل بياناتهم وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم، أو التسجيل من خلال الرابط التالي: https://egcovac.mohp.gov.eg)/) للحصول على اللقاح.

 

يُذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، شهد يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، تدشين حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن"، وذلك بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لتشجيع المواطنين على التسجيل وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم.

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