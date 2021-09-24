جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة: ضخ 2.5 مليار جنيه منذ إنشاء الصندوق

تمويل 196 ألف مشروع

قال المهندس محمود العماري ، مدير جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة قنا، إن الجهاز ساهم في نشر ثقافة تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، داخل الجهاز المصرفي، والجمعيات الأهلية، كما نجح في ضخ ما يقرب من 2 ونصف مليار جنيه، وتوفير التمويل لما يقرب من 196 ألف مشروع ، و293 ألف فرصة عمل ، منذ تاريخ إنشائه.

وأضاف محمود العماري، خلال لقائه لـ فضائية "اكسترا نيوز"، أن دور الجهاز ازداد منذ عام 2014 بتوجيهات من القيادة السياسية بالاهتمام بتمويل المشروعات الصغيرة ، والتي تعود بالفائدة على الاقتصاد القومي، مشيرا إلى أن الجهاز ضخ ما يقرب من مليار ونصف جنيه خلال ست سنوات فقط، وهو ما يعادل 60% من تمويلات الجهاز خلال 30 عاما.

وتابع أن الجهاز نجح في تمويل ما يقرب من 70 ألف مشروعا، في ستة سنوات، وتوفير 91 ألف فرصة عمل داخل محافظة قنا.

وأشار إلى أن الجهاز قام بتمويل ما يقرب من 5000 مشروع، خلال العام الجاري، بتكلفة 95 مليون جنيه، وتوفير 8 آلاف فرصة عمل.

وأوضح أن الجهاز يتميز بتوفير الخدمات الغير مالية، وهي التي تشمل تقديم أفكارا للشباب، والمساعدة في تنفيذها والتسويق لها ، خلال تدريب يستمر ليومين فقط ، يعقبة تدريب لمدة خمسة أيام يتعلم فيه المتقدم كيفية إدارة مشروعه .