300 عرض مسرحي في مسابقات مهرجان شرم الشيخ الدولي

أغلق مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة المخرج مازن الغرباوي، باب الترشح والتقديم للمشاركة بمسابقاته المختلفة في العروض الكبرى، المونودراما، الشارع والفضاءات غير التقليدية، بالدورة السادسة.

وشهد المهرجان اقبالا كبيرا علي المشاركة بدورته السادسة من مختلف دول العالم ما بين عروض مصرية وعربية وأجنبية ، حيث تقدم 302 عرضا مسرحيا لمسابقاته المختلفة وستخضع تلك العروض التي تقدمت للجنة مشاهدة لاختيار العدد المقرر دخوله التسابق بالمهرجان في دورته الجديدة.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يقام تحت رعاية وزير الثقافة الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وتترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان والنجم محمد صبحي.

