مواعيد جديدة لغلق وفتح المحال والمطاعم والمقاهي خلال أسبوع

أعلنت وزارة التنمية المحلية بدء تطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال والمطاعم والمقاهى والمولات، المواعيد الشتوية خلال أسبوع، بداية من من الخميس الأخير من شهر سبتمبر الجاري الموافق 30 سبتمبر.

وكشف الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية ومساعد الوزير عن موعد تطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية طبقا لقرار اللجنة العليا لتراخيص المحال، حيث إنه طبقا للمادة السادسة من القرار فانه تطبق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية والمقاهي والمطاعم، بداية من الخميس الأخير من شهر سبتمبر الجاري.



وأضاف في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه طبقا للقرار ستطبق المواعيد الشتوية الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية بداية من يوم الخميس 30 سبتمبر الجارى.

وأوضح أنه وفقًا للقرار اللجنة العليا لترخيص المحال التجارية في مادته الأولى، فإنه يتم فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة بالمادة الثانية من هذا القرار، يومياً من الساعة 7 صباحاً وتغلق الساعة 10 مساءً شتاء وتتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة 11 منتصف الليل شتاء.

ووفقاً للمادة الثانية تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يومياً من الساعة 5 صباحاً وتغلق 12 صباحاً شتاء، مع استمرار خدمة التيك أواي (Take–away)، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.



وأوضح متحدث وزارة التنمية المحلية، ان القرار في مادته الثالثة نص انه يتم فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يومياً من الساعة 8 صباحاً وتغلق الساعة 6 مساءً شتاءا ، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن، والتي يصدر بها قرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

ووفقاً للمادة الرابعة من القرار يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بقرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بناءً على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والتنسيق مع وزير السياحة والآثار.

وتنص المادة الخامسة على أنه تستثني من المواعيد الواردة بهذا القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

ووفقًا للمادة السادسة من القرار ستكون شهور الصيف وفقاً لأحكام هذا القرار اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.