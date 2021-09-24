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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سريع الإنتقال وموجود في 35 دولة.. ما هو متغير R.1 من كورونا؟

فيروس كورونا
فيروس كورونا

مر عام ونصف وما زال فيروس كورونا يعيث فسادا في العالم وفي جميع أنحاء العالم، بينما تظل متغيرات دلتا هي السلالة الأكثر انتشارًا على مستوى العالم، تستمر المتغيرات الجديدة في الظهور بين الحين والآخر.

اكتشف الباحثون سلالة جديدة أخرى، متغير R.1 أدت أيضًا إلى عدد صغير من حالات كورونا COVID في الولايات المتحدة ودول أخرى أيضًا، على الرغم من أنه لم يتم وصفه بعد على أنه نوع مختلف من القلق، فقد حث الخبراء الناس على البقاء يقظين، لأنه قد يكون شديد العدوى. 

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ما هو متغير R.1 ؟

على الرغم من أن هذا البديل قد يبدو جديدًا، فقد تم اكتشاف متغير R.1 لأول مرة العام الماضي في اليابان، منذ ذلك الحين تم اكتشافه في حوالي 35 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية.

يشير أحدث تقرير إلى أن المتغير قد أصاب أكثر من 10000 شخص في جميع أنحاء العالم، وجد تقرير الصحي الأسبوعي من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن طفرات R.1 موجودة في الولايات المتحدة منذ أبريل 2021، تم اكتشافها في دار رعاية المسنين، حيث تم تطعيم العديد من المرضى بشكل كامل .

وفقًا لدراسة CDC ، كان 87 ٪ من المقيمين في دور رعاية المسنين الذين تم تطعيمهم أقل عرضة للإصابة بالأعراض مقارنة بالأفراد غير المطعمين، ولكن حاليًا  لم يتم سرد متغير R.1 كمتغير مثير للقلق أو الاهتمام من قبل مركز السيطرة على الأمراض.

بالنظر إلى أن الفيروسات مبرمجة للتحور، فإن متغير R.1 هو سلالة من فيروس Sars-COV-2، ومع ذلك، قد يكون للمتغيرات المختلفة إمكانات وقيود مختلفة على عكس السلالة الأصلية من كورونا، يمكن أن يؤثر الشكل الجديد على الأشخاص بشكل مختلف.

بينما لا يزال متغير دلتا هو السلالة الأكثر كفاءة من فيروس كورونا COVID-19 ، يعتقد العلماء أنه قد يتعين علينا الانتباه إلى متغير R.1 أيضًا، وفقًا للتقارير ، إلى جانب إظهار القدرة على التهرب من حماية اللقاح وعلاج الأجسام المضادة أحادية النسيلة، يبدو أن متغير R.1 يمتلك مجموعة من الطفرات الفريدة التي قد تؤدي إلى التكاثر وزيادة الانتقال.

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