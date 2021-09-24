إنجى على ضيف شرف.. 10 صور من ثالث حلقات مسلسل 60 دقيقة

طرحت منصة شاهد الحلقات الثالثة من مسلسل "60 دقيقة"، من تأليف محمد هشام عبيّة وإخراج مريم أحمدي.

وظهرت ضمن أحداث الحلقة 3 من مسلسل 60 دقيقة الإعلامية إنجى على كضيفة شرف ضمن الأحداث .

واستطاع مسلسل “ 60 دقيقة ” من الدخول إلى قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة فى مصر عبر منصة شاهد، وذلك بعد عرض الـ 3 حلقات الأولى من العمل.

وتمكن مسلسل 60 دقيقة من أحتلال المرتبة الخامسة من أصل 10 مراكز تضم الأعمال الأعلى مشاهدة فى مصر عبر منصة شاهد .

مسلسل “60 دقيقة”من بطولة ياسمين رئيس ومحمود نصر و شيرين رضا، سوسن بدر ، خالد كمال، فاطمة البنوي، مها نصار، أحمد كشك ، أحمد رزق، حنان يوسف، أحمد الرافعي.

يخوض محمود نصر من خلال هذا العمل أولى بطولاته في الدراما المصرية ويوضح أن "المسلسل يتطرق إلى مناطق شائكة ومعتمة"، مردفاً بالقول أن "60 دقيقة"، يقدم "طرحاً مختلفاً عن السائد، ويتميز بجرأة المضمون، وإلى أي مدى يحمل الإنسان أسراراً يتحفظ عن الكشف عنها!"

فيما تؤكد ياسمين رئيس أن "دوافع كل إنسان قد توصله إلى ارتكاب جريمة" وتتابع: "ألعب داخل أحداث مسلسل 60 دقيقة دور امرأة تمر بحالة إرباك شديد بعد مفاجأة حدثت لها، فتجد نفسها وحيدة، مضطربة، خائفة، ولكنها في النهاية تتمكن من مواجهة كل ذلك وتظهر في منتهى القوة".

وتابعت ياسمين ياسمين: "قصة مسلسل 60 دقيقة تحكي ببساطة عن حياة ياسمين، الشابة التي أعجبت برجل وتزوّجت منه، ثم فوجئت بتصرفاته الغريبة بعد الزواج، وكأنها تكتشف شخصًا آخر"، تبدي رئيس إعجابها بنص الكاتب والسيناريست محمد هشام عبية، "إذ لفتني تطور الأحداث وتصاعدها التي تجعلك منتظراً لمعرفة التطور اللاحق، وذلك من خلال اجتهاد المخرجة مريم أحمدي وطريقة عملها المميزة."

وتضيف رئيس: "ياسمين داخل أحداث مسلسل 60 دقيقة هي امرأة وزوجة تعيش حالة ارتباك بعد المفاجأة التي حدثت لها بسبب ظروفها، فتجد نفسها وحيدة ومضطربة وخائفة، لكنها في النهاية تتمكن من مواجهة كل ذلك، في ظل مفاجآت متلاحقة تورط شخصيات بأفعال إجرامية ما كانوا ليرتكبوها في حالتهم العادية".