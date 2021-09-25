فى ذكرة وفاة خالد صالح.. بدأ من مسرح الهواة ورحل عن عالمنا بسبب مرض القلب

يحل اليوم ذكرى وفاة الفنان القدير خالد صالح والذى رجل عن عالمنا منذ 7 سنوات ، تاركاً عدد من الاعمال التى تظل محفورة فى أذهان المشاهدين .

ولد خالد صالح في مركز ومدينة أبو النمرس بمحافظة الجيزة عام 1964، بدأ التمثيل من خلال مسرح الجامعة ومسارح الهواة مثل مسرح الهناجر في دار الأوبرا المصرية، واستمر في ذلك فترة طويلة بجانب ممارسته لأعماله التجارية الخاصة.



تفرغ خالد صالح للتمثيل في عام 2000، وشارك عام 2001 شارك في الفيلم الكوميدي النقدي (خلي الدماغ صاحي، ولفت إليه الأنظار بشدة في فيلم (محامي خلع) عام 2002، حيث ظهر في مشهد صغير بالفيلم في دور القاضي.



ظهر خالد الصاوى فى دور مميز ضمن أحداث فيلم تيتو ، وقد كان شهد هذا العمل إنطلاقه قوية للفنان الراحل .

قدم خالد صالح العديد من الاعمال ومنها عمارة يعقوبيان، ملاكي إسكندرية، عن العشق والهوى، ابن القنصل).

تمكن خالد صالح من تقديم البطولة المطلقة من خلال فيلم (هي فوضى) والذي تم إنتاجه عام 2007 من إخراج يوسف شاهين وخالد يوسف.



عمل خالد صالح في التليفزيون، ومن أهم مسلسلاته (حلاوة الروح، الريان، تاجر السعادة، بعد الفراق، سلطان الغرام).



كام آخر أعماله السينمائية كان (الجزيرة 2) عام 2014، وتوفي في 25 سبتمبر عام 2014 بعد تدهور حالته الصحية عقب إجرائه عملية قلب مفتوح .