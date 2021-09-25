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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بمواصفات خارقة وتكلفة منخفضة.. أبرز مميزات هاتف إنفينيكس Hot 10i

هاتف إنفينيكس Hot
هاتف إنفينيكس Hot 10i

كشفت شركة إنفينيكس Infinix، عن أحدث هواتفها الذكية تحت اسم Infinix Hot 10i، والذي يقدم مواصفات حديثة بسعر مناسب، وبإمكانيات مميزة بفضل معالج ميدياتك.

 

وبحسب ما ذكره موقع “gsmarena” التقني، فإن هاتف إنفينيكس Infinix Hot 10i، يتميز بالعديد من المواصفات ويعد أبرزها سعة البطارية الكبيرة التي تبلغ 6000 مللي أمبير، بالإضافة إلى معالج قوي من إنتاج شركة ميدياتك، يتناسب مع سعر الهاتف الذكي الذي ينطلق بتكلفة منخفضة، مقابل 1800 جنيه.

 

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أبرز مواصفات هاتف إنفينيكس Infinix Hot 10i

يشمل هاتف إنفينيكس Hot 10i، شاشة بقياس 6.5 بوصة، بجودة عرض HD+، بالإضافة إلى قارئ بصمات الأصابع مثبت فى الجزء الخلفي للهاتف، كما احتوى الهاتف الذكي على كاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسية منها تأتي بدقة 13 ميجابكسل، وفلاش LED رباعي، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو والتي تأتي بدقة 5 ميجابكسل.

Infinix Hot 10i
هاتف إنفينيكس Hot 10i

ويتم تشغيل هاتف إنفينيكس Hot 10i، بواسطة معالج ثماني النواة من نوع Helio p65، من إنتاج شركة ميدياتك، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت قابلة للتوسعة.

ويحزم هاتف إنفينيكس Hot 10i، بطارية كبيرة بسعة 6000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 18 وات، ويعمل الهاتف الذكي بنظام التشغيل أندرويد 11.

وكما يحتوي هاتف إنفينيكس Hot 10i على تقنية أمان إضافية، وهى تقنية الشحن الآمن التى تقوم بفصل التيار الكهربائي عن الهاتف عند اكتمال شحن البطارية، ويملك الهاتف الذكي محرك Dar-Link لتحسين الألعاب، لتعمل بسلاسة أكبر.

ويمتاز هاتف إنفينيكس Hot 10i، الإتصال اللاسلكي Wi-Fi،والبلوتوث بالإضافة إلى تقنية تحديد المواقع GPS، وتقنية الإتصال بشبكات 4G LTE.

ويتوفر هاتف إنفينيكس Hot 10i، بأربعة خيارات لونية هي: الأخضر والأسود والبنفسجي والأزرق، مقابل سعر منخفض يبلغ 120 دولار (أي ما يعادل 1800 جنيه مصري).

Infinix Hot 10i
هاتف إنفينيكس Hot 10i
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